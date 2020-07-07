«Велике будівництво» місцевого значення. Хто отримує підряди на дороги Хмельниччини? (документ)



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853 млн грн з усієї суми планують спрямувати на фінансування доріг місцевого значення Фото FB Хмельницька обласна служба місцевих доріг

Кому дісталися 7 млрд грн для будівництва та ремонту 135 км автошляхів

Програма президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» наполегливо намагається ввірватися в інформаційний простір, який з кінця зими монополізував COVID-19. Цьому був присвячений дводенний робочий візит глави держави до Хмельницької області, який припав на початок червня. Очільник країни інспектував будівництво дитячого садочку у Давидківцях і слухав доповідь про стан доріг державного і місцевого значення.

Згодом за розкрутку теми «Великого будівництва» взялася Хмельницька обласна державна адміністрація. На брифінгу 3 липня голова ОДА Дмитро Габінет озвучив майже сенсаційну інформацію: вперше за роки незалежності Хмельницька область отримає майже 7 млрд грн на будівництво доріг! Трохи більше 10 відсотків від названої суми (853 млн грн) буде спрямовано на фінансування доріг місцевого значення. У планах відремонтувати 135 км автошляхів. Навіть із врахуванням відремонтованих за попередні два роки 200 км місцевих доріг, це всеодно, як крапля в морі. Адже на Хмельниччині нараховується загалом 5087 км доріг місцевого значення.

«Незалежний громадський портал» узагальнив інформацію з системи ProZorro станом на початок липня, яка стосується публічних закупівель, оголошених державним підприємством «Хмельницька обласна служба місцевих доріг». Стовідсотковим засновником цієї компанії є облдержадміністрація, яка на початку 2020 року провела певну реорганізацію дорожнього сектора, фактично роздробивши функції колись потужного державного підприємства «Служба місцевих доріг»на два окремих підприємства.

Давні спаринг-партнери

Протягом останніх трьох років незмінними учасниками і переможцями тендерів з ремонту місцевих доріг Хмельниччини є Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56 (ШБУ №56), яке пов’язують з нардепом з депгрупи «За майбутнє» Сергієм Лабазюком (188 виборчий округ) і ТОВ «СТЛ+М», що належить киянину Олегу Кузнєцову. Цікава статистика: з початку року на 27 тендерах, які суто між собою розіграли ці фірми, лише у трьох випадках вони продемонстрували реальну конкуренцію. Себто дещо знизили ціну порівняно від заявлених пропозицій.

У боротьбі за лот «Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення «Коричинці-Вовковинці» ближче до перемоги було ТОВ «СТЛ+М», яке вийшло з ціною 20,89 млн грн. Під час першого раунду аукціону ШБУ №56 «впало» з 20,91 млн грн до 20,81 млн грн. Миттєва реакція від «СТЛ+М» не забарилася – підприємство «пожертвувало» 102 тис. грн і вирвало перемогу.

Капітальний ремонт вулиці Центральної в селі Шаровечка Хмельницького району вартістю 1,86 млн грн дістався ШБУ №56. Для цього компанія знизила ціну на 73 тис. грн, а її опонент «СТЛ+М», в якого початкова ціна була кращою, спокійно змирився з поразкою.

На мінімальні поступки ШБУ №56 пішло, щоб виграти тендер на поточний середній ремонт дороги на провулку Вовчогоранському в смт Чорний Острів Хмельницького району. При стартових позиціях 407,19 тис. грн і 408,77 тис. грн, відповідно «СТЛ+М» і ШБУ №56, останнє впало на 2057 грн і стало переможцем.

Та несподіваним кроком з боку Хмельницького ШБУ №56, який здивував навіть керівництво Хмельницької обласної служби місцевих доріг, стали торги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення Іванківці-Притулівка. На тендер очікуваною вартістю 25,63 млн грн подали заявки три учасники: ШБУ №56 з пропозицією 23 млн грн, Хмельницький облавтодор – 24,63 млн грн і «СТЛ+М» – 25,60 млн грн.

Весь аукціон ціновий канат перетягували облавтодорівці і ШБУ №56. У першому раунді Хмельницький облавтодор поставив ціну 22 млн грн. На це ШБУ №56 ефектно відповіло, «впавши” до 21,99 млн грн. Другий раунд облавтодорівці знизили ставку до 20,70 млн грн. Їхній конкурент прямий конкурент поставив 20,69 млн грн.

Заключний раунд Хмельницький облавтодор узяв новий психологічний бар’єр – 18,80 млн грн. ШБУ №56 одразу відповіло – 18,79 млн грн. Після чого замовник констатував перемогу фірми з оточення Лабазюка.

«Хмельницьке ШБУ №56 виграло тендер, скинувши на ньому 6 млн грн (якщо рахувати від очікуваної вартості, яку поставив замовник – НГП). Схоже, що взяли гору амбіції організації, але, чи підпише вона договір, побачимо. Адже чисто математично їм буде важко виконати цей об’єкт за кінцеву суму, яку вони дали», – прокоментував директор обласної служби місцевих доріг Сергій Дуда.

Новачок з Вінниці відсунув тернополян

Наприкінці травня на місцеві дороги Хмельниччини зайшло вінницьке ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада». Спочатку фірма вибила з-під ніг перемогу в одного з фаворитів ТОВ «СТЛ+М», забравши тендер на поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Берездів-М. Правутин вартістю 17,24 млн грн.

Практично без бою вінничанам віддало свій «дорожній кущ» ТОВ «Техно-Буд-Центр» (Тернопіль). Зокрема, це поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Білогір’я-Плужне за 10,20 млн грн, поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Білогір′я-Вільшаниця – 10,48 млн грн.

Таким чином, станом на початок липня 2020-го «Техно-Буд-Центр» не виграв жодного тендера з ремонту місцевих доріг у Хмельницькій області.

FB Хмельницька обласна служба місцевих доріг. У процесі розробки проєктно-кошторисної документації вартість кілометру могла подорожчати.

«Вінницька «Автострада», яка активно бере участь на тендерах з ремонту державних доріг, зайшла на наші місцеві дороги. Ця компанія має досить великі обсяги робіт; вони працюють у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській областях. До нас вони зайшли у Білогірський та Ізяславський райони. Що стосується тернопільського «Технобуд Центру», то не можна стверджувати, що «Автострада» витіснила цього підрядника з дорожнього ринку Хмельниччини. Ще минулого року тернополяни досить якісно виконали дорожні роботи в нашій області. Чому вони тепер так себе ведуть на тендерах, мені важко пояснити. Це бізнес, і ці організації зароблять гроші на дорогах», – вважає Дуда.

За підрахунками платформи «Ліга антитрасту», вінницька «Автострада» входить у вісімку компаній-фаворитів дорожнього ринку, які отримали половину усіх ремонтних підрядів у системі «Укравтодору» за 2018-2019 роки, лідируючи у Вінницькій області.

Підприємство почало вигравати тендери на ремонт доріг у 2017 році. Протягом квітня 2017-го до кінця лютого 2020-го фірма отримала підрядів від замовників на 3,54 млрд грн. Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є бізнесмен Максим Шкіль, експомічник нардепа «Партії регіонів» Миколи Дем’янка.

Дрібні підряди фірм-депутатів

На території Шепетівського і Славутського районів кілька підрядів узяли фірми двох депутатів Хмельницької обласної ради Артура Фрідмана і Врама Мовсісяна. Так, ТОВ «Прогрес-Будкомплектація» виграло два тендера загальною вартістю 18,47 млн грн, ПП «МВМ-13» – п’ять тендерів на 23,14 млн грн.

«МВМ-13» – солідна компанія, яка має два асфальтні заводи і техніку. На мою думку, ремонт об’єтів, на які зайшла фірма, буде виконано якісно. Щодо «Прогрес-Будкомплектації», то ця фірма більше виконує будівельні роботи. Зокрема, на високому рівні кладуть бруківку. І ще важливо: «Прогрес-Будкомплектація» дала економію близько 700 тис. грн на одному з тендерів», – наголосив директор Хмельницької обласної служби місцевих доріг.

FB Хмельницька обласна служба місцевих доріг. Цього року на поточний середній ремонт, в середньому, «забивалося» 4 млн грн за км

Крім цього, 17 млн грн натендерило приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Будмонтажсервіс» з Кам’янця-Подільського. За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, засновником та бенефіціаром фірми є Заєць Олександр Степанович, ексдепутат Кам’янець-Подільської міської ради від партії «Фронт змін».

Підсумовуючи, Сергій Дуда пояснив, що цього року на поточний середній ремонт, в середньому, «забивалося» 4 млн грн за км. Однак у процесі розробки проєктно-кошторисної документації вартість кілометру могла подорожчати. Це видно по окремих закупівлях, коли вже після перемоги підрядників, замовник вносив зміни до договорів, зменшуючи загальні видатки.

Перелік компаній

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«На це впливало, як підняття цін на матеріали, так і здорожчання робіт. Є такі дороги, де замість запланованих 6 км, «вилізло» додаткових 2 км. Таким чином, утворилося близько 100 млн грн різниці між сумою проєктно-кошторисної документації та прогнозованими видатками на ремонт місцевих доріг. Це означає, що деякі дороги доведеться відремонтувати на 400-500 м менше, ніж планувалося. Якщо ж надійде додаткове фінансування, тоді зменшення не буде», – додав він.

Джерело: Незалежний громадський портал