Спецоперація «вбивство Бабченка»: СБУ могли допомагати спецслужби США та Беликої Британії, - іспанські ЗМІ

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СБУ провела резонансну спецоперацію несамостійно?

Іспанське видання La Vanguardia висуває припущення, що спецоперацію СБУ провела не лише власними силами.

«Джерела з середовища європейських дипломатів, які проживають у Києві, вказали, що українська операція, можливо, була здійснена за допомогою американських та британських спецслужб», - пише видання.

«Операція була всебічною, українські спецслужби навіть організували фотосесію, щоб фальсифікувати труп журналіста. Фото розповсюджувалося на російських каналах у Telegram», - йдеться у статті.

«Власне, ми всі були здивовані, оскільки фото тіла Бабченка спочатку з'явилося у російських ЗМІ», - зауважила журналістка сайту StopFake.org Олена Чуранова, слова якої наводить La Vanguardia.

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