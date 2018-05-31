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    Спецоперація «вбивство Бабченка»: СБУ могли допомагати спецслужби США та Беликої Британії, - іспанські ЗМІ

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    Спецоперація «вбивство Бабченка»: СБУ могли допомагати спецслужби США та Беликої Британії, - іспанські ЗМІ

    СБУ провела резонансну спецоперацію несамостійно?

    Іспанське видання La Vanguardia висуває припущення, що спецоперацію СБУ провела не лише власними силами. 

    «Джерела з середовища європейських дипломатів, які проживають у Києві, вказали, що українська операція, можливо, була здійснена за допомогою американських та британських спецслужб», - пише видання.

    «Операція була всебічною, українські спецслужби навіть організували фотосесію, щоб фальсифікувати труп журналіста. Фото розповсюджувалося на російських каналах у Telegram», - йдеться у статті.

    «Власне, ми всі були здивовані, оскільки фото тіла Бабченка спочатку з'явилося  у російських ЗМІ», - зауважила журналістка сайту StopFake.org Олена Чуранова, слова якої наводить La Vanguardia.

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