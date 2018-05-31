Україна порушила табу. Закордонна преса про «прецедент Бабченка» та його наслідки

Фото: Радіо Свобода Чудово, що Аркадій Бабченко живий, але чи варто було українським силовикам такою ціною ловити злочинців?

Джерела іспанської La Vanguardia кажуть, що українці провели операцію за підтримки американських та британських спецслужб

«Воскресіння» журналіста Аркадія Бабченка було сприйнято не менш бурхливо, ніж його «загибель». Та якщо усіх, хто писав некрологи, об’єднували туга і безпорадність, то у висловах тих, хто коментував «третій день народження» Бабченка проглядались аж занадто суперечливі емоції. Злість серед них домінувала. Мовляв, чудово, що живий, але чи варто було СБУ такою ціною ловити злочинців і – найголовніше: чи не перетвориться кількахвилинний тріумф СБУ на довготривалий тріумф Кремля?

Американські ЗМІ

Як тільки почали з’являтися новини про те, що у Києві застрелений російський журналіст, критик Путіна, кремлівська «машина заперечення» швидко набрала обертів, пише в редакційній статті The New York Times. «Черговий випадок русофобії», - кричали чиновники та їхні прислужники в ЗМІ, очікуючи, що обвинувачувати будуть саме РФ.

«Українська влада, безумовно, повинна пояснити, чому вони вважали необхідним компрометувати репутацію журналістів задля інсценування цього дивного інциденту. Безсумнівно, вони дали привід для домислів конспіріологам і цинічним викривачам фейкових новин в усьому світі, - відзначає видання. - Одне можна сказати напевно: Кремль використає цей офіційний обман, щоб показати, до чого готові вдатися його вороги заради очернення Росії».

«За офіційною версією, Росія - завжди жертва підступної та обурливої кампанії Заходу, - йдеться у статті. - Це українці «збили» рейс MH17 «Малазійських авіаліній», щоб підставити Росію, це британці «отруїли» Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, а коли та давала інтерв'ю Reuters, було зрозуміло, що «її змусили».

The New York Times пише, що немає жодних шансів на те, що Росія визнає якусь змову проти Бабченка, атаку на Скрипалів або участь у знищенні літака. «Що Росія отримує від цього - інша річ. Кремль може обманювати своїх громадян, але за кордоном його удавані намагання викликають все менше довіри», - підкреслює NYT.

Цю думку підхоплює The Washington Post. Однією з причин, з яких демократичні держави настільки негативно реагують на потік грубої дезінформації з Росії, полягає в тому, що не існує очевидного способу нанесення удару у відповідь за принципом «око за око», пише видання.

«До сьогоднішнього дня більша частина західних урядів формально відмежовується від публічного тролінгу та відкритої брехні, до яких росіяни регулярно вдаються. Але українська Служба безпеки порушила це табу», - йдеться у статті.

Видання наголошує: ніхто не подумав про супутні ризики; ніхто не запитав, чи повірить хтось СБУ наступного разу, коли вона повідомить про смерть журналіста. У країні, де журналістів справді вбивають, навряд чи хтось повірить пресі – і напевно не повірить Бабченку. Не факт, що іноземні дипломати, які кинулися висловлювати співчуття, скоро пробачать українській владі. Ніхто поки що не пояснив, чому не було більш витонченого та менш провокативного способу спіймати злочинця», - йдеться у статті.

«Чого б не було досягнуто цим трюком, є побоювання, що ще більше було програно. Тріумф кривих дзеркал, фейкової новинізації всього, що насправді може лише завдати шкоди довірі до медіа, поліції, до всіх», - констатує The New Yorker.

Європейська преса

«Тепер щоразу, коли вбиватимуть журналіста, відповідальні за це випускатимуть своїх ботів і пропагандистів, аби сказати, що це фейкова новина. «Подяка» українській спецслужбі. Це дійсно «допоможе» всім, хто опікується безпекою журналістів», - зазначила редакторка міжнародних новин британського телеканалу Channel 4 Ліндсі Гільсум.

Британська газета The Guardian вважає, що інсценоване СБУ вбивство журналіста - на руку Москві. «Неочікуване воскресіння Аркадія Бабченка дуже порадувало промосковські ЗМІ та онлайн-активістів: вони переконані, що нарешті отримали беззаперечні докази операції «під фальшивим прапором», яку держава-противник провела для маніпулювання засобами масової інформації», - йдеться у статті.

Видання зазначає, що кореспондент російської мережі Russia Today Ханіша Сетхі провела паралель з попередніми подіями, коли Москву обвинуватили у причетності до загибелі відомих людей в Україні: Дениса Вороненкова, Олеся Бузини та Павла Шеремета.

«Дослідники Росії кажуть, що цей інцидент став колосальним аргументом на користь думки, яку пропагують російські ЗМІ та канали типу Russia Today, що західні ЗМІ прагнуть будь-якою ціною очорнити РФ», - пише видання, нагадуючи про інтерпретацію падіння малайського «Боїнгу» в Україні та отруєння Скрипалів.

Журналісти німецької газети Die Welt згодні з британськими колегами: «Те, що виглядає як тактична перемога Києва над Москвою, насправді може виявитися серйозною стратегічною помилкою та подарунком Путіну».

«Те, що Бабченко живий, радує, а от методи СБУ засмучують, - йдеться у статті. - Досі невідомо, чи може в кінцевому підсумку українська сторона справді обвинуватити російських замовників у замаху на вбивство», - пише видання.

У статті йдеться, що спецслужби у Києві добилися одного: дискредитації всіх журналістів та новинних агенцій, які довіряли інформації, наданої українцями. «Ця операція стала подарунком для всіх, хто не вірить в історії, про які повідомляють авторитетні ЗМІ», - підкреслює Die Welt.

«Спектакль українських спецслужб залишив своєрідний післясмак», - відзначає швейцарська Neue Zürcher Zeitung. «СБУ і Бабченко, схоже, переконані в тому, що таким інсценуванням вони врятували йому життя, проте численні питання щодо цього маневру залишаються відкритими, - йдеться у статті. - Підривається надійність держави та надійність ЗМІ. У світлі російсько-українського конфлікту, атмосфери пропаганди та антипропаганди, які активно сприяє Росія, дії української влади особливо шокують».

Видання зазначає, що на цю історію будуть посилатися ті, хто завжди захищає Росію в російсько-українському конфлікті, «адже не можна сказати, що СБУ абсолютно чисте». «У війні на сході країни, у відносинах з Росією та в ході кількох років внутрішньополітичних конфліктів, що передували Майдану 2013-2014 років, спецслужба постійно діяла, не церемонячись, її звинувачували у порушеннях прав людини та політичних інтригах», - відзначає Neue Zürcher Zeitung.

«Це не означає, що не треба усвідомлювати небезпеку життю Бабченка: ті, чиї думки не збігаються з офіційним курсом Росії, та ті, хто ще й озвучує ці думки публічно, у небезпеці. Крім того, події останніх днів, пов'язані з Бабченком, показують, наскільки зруйновані російсько-українські відносини, та наскільки українська політика зациклена на ворогові з Москви», - констатує автор публікації.

Іспанське видання La Vanguardia висуває припущення, що спецоперацію СБУ провела не лише власними силами. «Джерела з середовища європейських дипломатів, які проживають у Києві, вказали, що українська операція, можливо, була здійснена за допомогою американських та британських спецслужб», - пише видання.

«Операція була всебічною, українські спецслужби навіть організували фотосесію, щоб фальсифікувати труп журналіста. Фото розповсюджувалося на російських каналах у Telegram», - йдеться у статті.

«Власне, ми всі були здивовані, оскільки фото тіла Бабченка спочатку з'явилося у російських ЗМІ», - зауважила журналістка сайту StopFake.org Олена Чуранова, чиї слова наводить La Vanguardia.

Росія

Пропагандистські ЗМІ Кремля очікувано вибухнули обуренням та принизливими пасажами. Так, одіозний ведучий Володимир Соловйов вчора на початку випуску своєї програми на одному з федеральних каналів заявив: «Я все думав, як описати ситуацію, і зрозумів, що точніше, ніж Сергій Вікторович Лавров, і не скажеш: дебіли... Україна плюнула в обличчя всьому світу. Чого від них чекати? .. Навіть якось незручно за них».

Багато інших кремлівських ЗМІ - приміром, РИА «Новости», постійно апелюють до коментаря міжнародної організації «Репортери без кордонів», яка висловила обурення «маніпуляціями секретними службами України для інформаційної війни». Генеральний директор організації Крістоф Делуа в коментарі агентству AFP охарактеризував спецоперацію як «жалюгідний трюк» і висловив жаль, що «українська поліція гралася з правдою, якими б не були їхні мотиви». На думку Делуа, йдеться про «брехню на державному рівні, хай навіть нетривалу». У заяві організації зазначається, що це завжди дуже небезпечно для уряду «гратися фактами, особливо використовуючи журналістів для своїх фейкових історій».

Варто зазначити, що ця організація зайняла проросійську позицію ще раніше. 29 травня, коли стало відомо про «загибель» Аркадія, вона теж критикувала Київ – заявляла про неспроможність України захистити журналістів.

Зірка кремлівської пропаганди Russia Today теж віддала «належне» українським спецслужбам.

У статті підібрані всі негативні вислови європейських та російських політиків щодо спецоперації.

Цікаво також спостерігати за деякими, так би мовити, опозиційними російськими політиками. Костянтин Боровий (який, щоправда, вже багато років не живе у РФ, а лише у соцмережах коментує ті чи інші події у Росії), 29 травня опублікував у себе на сторінці у Facebook відеокоментар про те, що «У вбивстві Бавченка є слід Кремля».

Однак вже сьогодні бачимо пост з полярним меседжем: «Лише мені здається, що в історії з Аркадієм Бабченком не вистачає публічного пред'явлення замовника та документів про причетність Росії?».

Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України