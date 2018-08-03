Спецпрокурор Мюллер хоче допитати російського поп-співака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Емін Агаларов знайомий з Дональдом Трампом

Прізвище Агаларових вже давно фігурує в розслідуванні щодо втручання РФ у вибори в США

Російський поп-співак, син наближеного до Кремля мільярдера Емін Агаларов може бути допитаний ближчим часом офісом спецпрокурора США Роберта Мюллера по справі контактів високопоставлених представників команди Трампа з росіянами.

Про це повідомив у четвер американський телеканал NBC News.

«Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер запитує про допит російської поп-зірки Еміна Агаларова, який допоміг організувати сумнозвісну зустріч у 2016 році в Thump Tower», - зазначає телеканал із посиланням на адвокатів співака.

Як повідомили юристи, розмови про потенційну співбесіду продовжуються, й наразі поки немає остаточної ясності.

При цьому адвокати не уточнили, чи планує Мюллер поговорити з батьком співака, Арасом Агаларовим, мільярдером, чий бізнес пов'язують із Путіним.

Водночас, речник офісу спецпрокурора відмовився коментувати ситуацію.

Нагадаємо: прізвище Агаларових вже давно фігурує в розслідуванні щодо втручання РФ у вибори в США. Вони були партнерами з Дональдом Трампом під час заходів «Міс Всесвіт» у Москві 2013 року. Обидва Агаларови також відіграли ключову роль у проведенні зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російським юристом, яку пов'язують з Кремлем, Наталією Весельницькою в червні 2016 року. Крім того, на цій зустрічі були присутні зять президента Трампа Джаред Кушнер, керівник президентської кампанії Пол Манафорт, відповідно до матеріалів розслідування в США.