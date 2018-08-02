Спецслужби Білорусі почали «кошмарити» кримських татар, які мають родичів в Україні



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У числі запитань: «Чи поїдете до Києва на День Незалежності України?»

У Меджліс кримськотатарського народу надійшла інформація про те, що співробітники спецслужб, а також міграційної служби Республіки Білорусь проводять активне опитування кримських татар (татар Білорусі) і представників інших етнічних спільнот, які сповідують Іслам. При цьому, особливий інтерес представники спецслужб Білорусі виявляють до мусульман, які мають родичів в Одеській і Херсонській областях України, а також в Києві. Про це повідомив нардеп і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Офіційним поясненням такого інтересу називають «вивчення міграційних потоків, родинних зв'язків, рівня релігійного і національного співвідношень в індивідуальній і колективній ментальності мусульманських діаспор», - написав він.

У числі запитань:

«Чи поїдете до Києва на День Незалежності України?»,

«Чи відвідуєте взагалі Україну в свята?»,

«Наскільки часто ви святкуєте українські свята і чи не суперечить це тлумаченням Корану?»,

«Чи підтримуєте ви проголошення Новоолексіївки (Херсонська область) столицею кримськотатарської автономії в Україні?»

У той же час, як повідомляється, представники релігійних кіл Білорусі висловлюють здивування проведенням правоохоронними службами подібних досліджень і соціологічних опитувань. Не виключається, що така «зацікавленість» може бути обумовлена завданням, яке могло надійти з Росії: активізація розвідувально-диверсійної діяльності РФ через третю країну з метою загострення міжетнічної і міжрелігійної ситуації в Україні.

«Наприклад, для звинувачення України в «переслідуванні» не тільки УПЦ МП, але і мусульманських організацій», - наголосив Чубаров.