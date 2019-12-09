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    Спецслужби Британії підозрюють Росію у причетності до витоку урядових документів

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    Спецслужби Британії підозрюють Росію у причетності до витоку урядових документів

    Йдеться про витік документів британського Міністерства зовнішньої торгівлі

    Спецслужби в Лондоні припускають, що пов'язані з Москвою хакери викрали секретні документи про переговори між США і Великобританією.

    Про це повідомляє Sunday Times.

    Папери у результаті з'явилися в соціальній мережі Reddit і на трьох інтернет-сайтах Німеччини. У цих документах - секретні переговори між Лондоном і Вашингтоном з приводу можливого продажу американським компаніям Національної системи охорони здоров'я Британії.

    Підозра на Росію впала через те, що хакери використовували методи, схожі на ті, які використовувалися при операції з дезінформації Secondary Infektion. У цій операції британські спецслужби підозрюють хакерів, пов'язаних з російською владою.

    На сьогодні в Reddit заблокували вже 61 аккаунт, з яких були поширені секретні документи.

    У Британії вважають, що інформація про переговори з США може вплинути на майбутні вибори в Сполученому королівстві і використовуватися в інтересах інших країн.

    США вибори документи
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