Спецслужби РФ дуже активізувалися в інтернеті перед виборами – СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 березня у Запоріжжі співробітники СБУ викрили чергового антиукраїнського Інтернет-агітатора, який діяв на користь Росії

Правоохоронці встановили, що для протиправної діяльності кураторами з РФ використовувались понад 50 груп у соціальних мережах з аудиторією понад 1,5 мільйона користувачів

Співробітники Служби безпеки України у ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки фіксують потужну активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі напередодні виборів президента.

Про це 27 березня повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що упродовж січня-березня оперативники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність розгалуженої та глибоко законспірованої агентурної мережі Інтернет-агітаторів, до якої входили жителі Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей. Учасники мереж за вказівкою своїх російських кураторів через соціальні мережі «Facebook», «ВКонтакте» та «Twitter» поширювали в регіональних і загальнодержавних сегментах мережі Інтернет деструктивні матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації напередодні та під час проведення президентських виборів у країні.

«Для маніпуляції суспільною свідомістю користувачів соціальних мереж лише за перший квартал цього року оперативні працівники СБУ задокументували 17 фактів втручання російських спецслужб у виборчі процеси в країні через проплачене поширення фейкової інформації. Зокрема, 26 березня у Запоріжжі співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили чергового антиукраїнського Інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора», - повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що для протиправної діяльності кураторами з РФ використовувались понад 50 груп у соціальних мережах з аудиторією понад 1,5 мільйона користувачів.

Наразі продовжується проведення контррозвідувальних заходів та вирішується питання щодо притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія планує провокувати дестабілізацію ситуації в Україні під час виборів президента.