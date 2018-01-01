Спецслужбовці знайшли доказ участі Міхальчевського у створенні «органів влади» у Криму
- Сьогодні, 12:55
-
Розсилка
Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом Аксьонова та інші документи
Під час обшуку у так званого міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського виявили документи, що підтверджують його безпосередню участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові. Міхальчевського не затримували. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
«У рамках кримінального провадження за статтями 110, 111 Кримінального кодексу України у його (Михальчевського - ред.) тимчасовому помешканні у столиці проведено санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою», - йдеться у повідомленні.
В СБУ повідомили, що слідчі дії тривають.
Як повідомляли ЗМІ, екс-міністр Петро Міхальчевський переховувався на околиці Києва, у багатоповерхівці. Міхальчевський обіймав свою посаду в окупаційній адміністрації Криму у 2014 році, після анексії півострова. Міністром він пробув лише декілька місяців.