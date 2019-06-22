Спека до +35 та дощі: прогноз погоди на 22 червня



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Погода в Україні 22 і 23 червня буде дуже небезпечною для самопочуття

Погода в Україні на вихідних, 22 і 23 червня, очікується складна. Більшість областей опиняться у владі сухої та спекотної погоди, а місцями температура повітря досягне +36 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«У більшості областей максимальна температура повітря протягом дня +30 +36 градусів. У західних областях повітря очікується на кілька градусів комфортніше, +25 +29 градусів. Така сильна спека може спровокувати погіршення самопочуття у людей, і у тварин. Тому не забувайте пити більше води, не перебувайте довго на сонці, ні в якому разі не варто залишати тварин у закритих автомобілях», - попередила Діденко.

Вона додала, що на вихідних можуть пройти локальні грози, але тільки в декількох областях.

«Короткочасні грозові дощі більш вірогідні в західних областях України, а також у Житомирській, Вінницькій областях та місцями в Одеській області. На решті території очікується суха спекотна погода з високою пожежною небезпекою», - зазначила синоптик.

Мешканці столиці також опиняться в зоні високих температур повітря і опади не прогнозуються.

«У Києві 22-23 червня передбачаються спекотними. У столиці повітря розігріється до +31+33 градусів. Суттєві опади малоймовірні. Уникайте прямих сонячних променів, купайтеся в безпечних місцях, пийте побільше води», - повідомила Діденко.