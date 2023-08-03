Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня

На більшій території країни буде сухо

Удень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +25-30°

3 серпня в Україні очікується спекотна погода з короткочасними дощами в деяких регіонах. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вночі у північних, центральних та південних областях очікується дощ. Вдень на заході та сході країни можливі короткочасні дощі та грози, а на іншій території опадів не передбачається.

Температура повітря ночами становитиме +13-18°, на півдні та сході країни ночі будуть теплішими з температурою +17-22°. Вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +25-30°. На Одещині вдень повітря прогріється до 33° тепла. У Карпатах вночі синоптики прогнозують +7-12°, а вдень - 20-25° тепла.

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На Київщині на 3 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вдень опадів не передбачають. Вітер західний - 3-8 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +13-18°, а вдень підніметься до +25-30°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла, вдень - +27-29°.

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