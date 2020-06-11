Спека на Херсонщині стала рекордною за останні 74 роки



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На Херсонщині абсолютний температурний максимум з 1946 року

У Херсонській області температура піднялася до +37°

У Херсонській області 10 червня 2020 року видалося найспекотнішим з 1946 року. Про це повідомляє Херсонський обласний центр гідрометеорології у четвер, 11 червня.

«За даними агрометеорологічного станції Херсон, за період спостережень з 1946 по 2020 роки 10 червня 2020 був зафіксований абсолютний максимум температури повітря 37,0°», - сказано в повідомленні.

Попередній температурний рекорд 10 червня склав 35,1° і був зафіксований в 2009 році.

Крім того, побитий також рекорд середньодобової температури повітря - вчора вона становила 27,3°, а раніше, в 2009 році, вона досягла 26,8°.

В Україні у четвер, 11 червня, синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі у західних областях, на решті території без опадів. Вдень температура становитиме 30-35° тепла.

Нагадаємо, погода в Україні скоро зміниться. Температура повітря знизиться, а дощів стане більше.

Як повідомлялось, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, країну чекає по-справжньому спекотне літо.