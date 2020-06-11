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    Спека не відступає: сьогодні повітря в Україні прогріється до +35

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    <p>У&nbsp;Києві в четвер без опадів, температура вдень 31-33&deg;</p> - Спека не відступає: сьогодні повітря в Україні прогріється до +35

    У Києві в четвер без опадів, температура вдень 31-33°

    Дощі сьогодні можливі лише у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині та в Криму

    В Україні у четвер, 11 червня, синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі у західних областях, на решті території без опадів. Вдень температура становитиме 30-35° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «11 червня у західних областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та Прикарпатті місцями значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°», - зазначається у повідомленні.

    На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень на Вінниччині, Житомирщині та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер переважно східний, 5-10 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 30-35°, на узбережжі Чорного моря 27-30°.

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    У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці близько 20°, вдень 31-33°.

    Нагадаємо, погода в Україні скоро зміниться. Температура повітря знизиться, а дощів стане більше.

    Як повідомлялось, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, країну чекає по-справжньому спекотне літо. 

    прогноз погоди атмосферне явище спека Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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