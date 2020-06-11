Провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми. Список країн



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Українцям обіцяють чартерні рейси вже з 1 липня

Відновлення авіасполучення з іншими країнами анонсується на тлі різкого погіршення ситуації через коронавірус

Туроператор TUI Ukraine анонсував відновлення польотної програми з 1 липня за шістьма напрямами. Про це йдеться в повідомленні компанії у соцмережах. Зокрема мова йде про те, що українці вже з наступного місяця можуть дістатися чартерами до Туреччини, Кіпра, Хорватії, Чорногорії, Греції і Болгарії.

Детальну інформацію щодо розкладу рейсів туроператор радить видивлятися на своємо сайті, сторінках у соцмережах.

«Вже сьогодні клієнти можуть обрати бажані пакетні тури за вказаними напрямками на сайті TUI», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що туроператор анонсує відновлення міжнародного авіасполучення на тлі різкого погіршення ситуації із захворюванням на коронавірус в Україні. Минулої доби медики виявили 689 нових випадків Covid-19. Також МОЗ зафіксувало спалахи Covid-19 у п’яти областях.

Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок.

Зокрема, напередодні Кіпр додав ще п’ять країн до списку безпечних, тобто таких, звідки готові приймати туристів. України у цьому списку поки немає. Втім, існує попередня домовленість про відновлення авіасполучення з Туреччиною.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.