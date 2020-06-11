Міністр назвав умови для виїзду українців на відпочинок за кордон



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15 червня в Україні має відновитися міжнародне авіасполучення

Відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді це зможуть розпланувати й українці. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Для того, щоб щось планувати – рішення України недостатньо. Для цього потрібно відновлення авіасполучення і можливість поїхати туристом до тієї чи іншої країни», - сказав Степанов.

Він наголосив, що підвищення кількості хворих спостерігається і в інших європейських країнах, наприклад, Німеччині.

«Тому про планування ми зможемо говорити після рішення й інших країн», - резюмував очільник МОЗ.

З 1 липня країни ЄС відновлять авіасполучення з третіми країнами, але за умови, що країна, з якої прилітатиме пасажир, відповідатиме певним епідеміологічним критеріям, які на сьогодні ще не затверджені на рівні ЄС.

Також Степанов заявив, що МОЗ наполягатиме, аби після відновлення авіасполучення обов'язковою умовою для іноземців при в'їзді в Україну була наявність страхового полісу.

Між іншим, сьогодні – третя річниця безвізу між Україною та ЄС. 11 червня 2017 року безвіз для українців почав працювати.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.