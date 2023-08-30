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Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
фото: glavcom.ua

В окремих областях, таких як Житомирська, Вінницька та Одеська, можливі короткочасні дощі та грози

30 серпня в окремих районах можуть бути гради та шквали із швидкістю 15-20м/с. Температура коливатиметься в межах 15-20°C вночі та 23-28°C вдень. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У західних областях очікується хмарність з можливими проясненнями. Вночі будуть помірні дощі, а вдень очікуються грози. Температура коливатиметься в межах 15-20°C вночі та 23-28°C вдень. На Закарпатті стовпчики термометра покажуть 20-25°C.

На решті території прогнозується мінлива хмарність без опадів. В окремих областях, таких як Житомирська, Вінницька та Одеська, можливі короткочасні дощі та грози. Температура вночі буде коливатися в межах 17-22°C, а вдень термометри піднімуться до 28-33°C. У східних областях вночі буде трохи прохолодніше 11-16°C , а вдень 24-29°C. Вітер на більшості території буде східним, південно-східним зі швидкістю 5-10м/с.

Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10м/с. Температура вночі очікується в межах 17-22°C, а вдень термометри покажуть від 28 до 33°C.

У столиці вночі температура становитиме 20-22°C, а вдень буде 31-33°C.

Синоптики попередили, що на 30-31 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Теги: прогноз погоди вітер традиції свято

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