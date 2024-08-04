Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня
На Яблучний спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому перше з трьох літніх свят на честь Спасителя – Маковія (Медовий спас) віряни святкували 1 серпня, а вже 6 серпня святкуватимуть Яблучний спас та 16 серпня – Горіховий спас.
Яблучний спас – це християнське свято. Його офіційна церковна назва – Преображення Господнє. Також в народі це свято відоме як Другий Спас.
У Православній церкві Яблучний спас пов'язаний з подією Преображення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоаном та Іаковом на горі Фавор. Відбулося це тоді, коли Ісус читав молитву, його обличчя освітилося світлом, а його одяг став білим. Після цього, зійшовши з гори, Ісус наказав учням зібрати яблука, щоб вони були освячені Господом.
З Яблучним спасом пов'язують давні церковні та народні традиції. На це свято люди згадують померлих родичів. В народі прийнято приносити на кладовища освячені в храмі плоди та лишати їх на могилах близьких.
У цей день храми проводять богослужіння. Прихожани одягаються у біле або світле, приносять із собою кошики з фруктами та ягодами: яблука, груші, сливи, виноград. Все це освячується.
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Історія свята
На свято Яблучного спаса люди вшановують Ісуса Христа. Яблучний спас називають також Спасом на горі. 6 серпня, за 40 днів до розп'яття Христа, Ісус і три його учні (Петро, Іван та Яків) піднялися на гору Фавор. Саме тут Спаситель отримав знак і дізнався, що він помре мученицькою смертю на хресті в ім'я порятунку людей, а пізніше воскресне. За переказами, назва свята Преображення пішла від того, як преобразився Учитель: учні Ісуса Христа Петро, Яків та Іоанн свідчили, що під час молитви на горі обличчя Ісуса враз засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло. Спустившись з гори, Ісус велів збирати яблука, щоб освятити їх у церкві.
Святкувати Яблучний Спас почали в IV столітті. На горі Фавор відкрили храм, який прославляє Преображення Господнє. Туди люди стали приносити для освячення дари природи – виноград чи яблука.
Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення.
Яблучний Спас є неперехідним святом і відзначатиметься щорічно 6 серпня.
Традиції
Люди приносять кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами до церкви для освячення. Під час святкового столу традиційно сервірують фруктову випічку, але всі страви мають бути пісними, оскільки з 1 серпня 2024 hjre розпочався Успенський піст.
Є вірування, що споживаючи перше освячене яблуко на Яблуневий Спас, можна загадувати бажання. Перед святом Преображення та освяченням у церкві, відзначено, що краще утриматися від споживання свіжих плодів врожаю. На 6 серпня також діє заборона на будь-які роботи по дому, на городі або рукоділля, адже цей день рекомендується віддати добрим справам та задумам про духовне розмаїття.
Також слід пробачити всі образи й уникати конфліктів із оточуючими.
За повір'ям, в день Яблучного Спаса не слід знищувати комах. І якщо муха сіла двічі на руку, це вважалося прикметою щасливого року.
Народні прикмети на Яблучний Спас
- Яка погода на Яблучний спас – така буде і на Покрову.
- Бджоли рояться – слід чекати дощ.
- Сухий і сонячний день – буде тепла осінь.
- Багато шпаків на деревах – до морозного січня.
- Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного спаса – інакше перший дощ все погубить.
- Другий Спас – тримай рукавиці про запас.
- Який другий Спас, такий і січень. Якщо 6 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.
- Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.
- Якщо дитину в цей день вкусила бджола, тож незабаром в будинку будуть гості. Час готуватися до прийому знайомих або родичів.
- Для того щоб бажання здійснилося, потрібно покуштувати яблуко, освячене в церкві і заїсти його медом.
- Якщо вагітна з ранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то з малюком все буде гаразд.
- Тих, кого улестиш на Яблучний спас, той допоможе впродовж року.
- Окроплена свяченою водою суха гілочка дерева, поставлена в офісі, вбереже від зради і підлості колег.
- Надбитий посуд потрібно викинути, інакше фінансових складностей не уникнути.
- На Спаса роздають дрібні гроші бідним. Напередодні 6 серпня треба наготувати багато частувань та роздати їх нужденним, така прикмета обіцяє процвітання всій родині.
Що не можна робити в цей день
- Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі.
- Не варто митися в лазні, особливо мити голову, також не варто фарбувати волосся, візит до перукаря краще перенести на інший день.
- Заборонено купатися у водоймах.
- Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві.
- У цей період триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.
- На Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів.
- Не слід вплутуватися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.
- Заборонено вбивати або проганяти комах.
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