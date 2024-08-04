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Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня
На Яблучний спас всі страви мають бути пісними
фото: zhmerynka.city

На Яблучний спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому перше з трьох літніх свят на честь Спасителя – Маковія (Медовий спас) віряни святкували 1 серпня, а вже 6 серпня святкуватимуть Яблучний спас та 16 серпня – Горіховий спас.

Яблучний спас – це християнське свято. Його офіційна церковна назва – Преображення Господнє. Також в народі це свято відоме як Другий Спас.

У Православній церкві Яблучний спас пов'язаний з подією Преображення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоаном та Іаковом на горі Фавор. Відбулося це тоді, коли Ісус читав молитву, його обличчя освітилося світлом, а його одяг став білим. Після цього, зійшовши з гори, Ісус наказав учням зібрати яблука, щоб вони були освячені Господом.

З Яблучним спасом пов'язують давні церковні та народні традиції. На це свято люди згадують померлих родичів. В народі прийнято приносити на кладовища освячені в храмі плоди та лишати їх на могилах близьких.

У цей день храми проводять богослужіння. Прихожани одягаються у біле або світле, приносять із собою кошики з фруктами та ягодами: яблука, груші, сливи, виноград. Все це освячується.

Зміст

Історія свята

На свято Яблучного спаса люди вшановують Ісуса Христа. Яблучний спас називають також Спасом на горі. 6 серпня, за 40 днів до розп'яття Христа, Ісус і три його учні (Петро, ​​Іван та Яків) піднялися на гору Фавор. Саме тут Спаситель отримав знак і дізнався, що він помре мученицькою смертю на хресті в ім'я порятунку людей, а пізніше воскресне. За переказами, назва свята Преображення пішла від того, як преобразився Учитель: учні Ісуса Христа Петро, Яків та Іоанн свідчили, що під час молитви на горі обличчя Ісуса враз засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло. Спустившись з гори, Ісус велів збирати яблука, щоб освятити їх у церкві.

Святкувати Яблучний Спас почали в IV столітті. На горі Фавор відкрили храм, який прославляє Преображення Господнє. Туди люди стали приносити для освячення дари природи – виноград чи яблука.

Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення.

Яблучний Спас є неперехідним святом і відзначатиметься щорічно 6 серпня.

Традиції

Яблучний спас 2024: коли Преображення Господнє, що потрібно нести у церкву, традиції та прикмети цього дня фото 1

Люди приносять кошики з яблуками, виноградом, грушами та іншими плодами до церкви для освячення. Під час святкового столу традиційно сервірують фруктову випічку, але всі страви мають бути пісними, оскільки з 1 серпня 2024 hjre розпочався Успенський піст.

Є вірування, що споживаючи перше освячене яблуко на Яблуневий Спас, можна загадувати бажання. Перед святом Преображення та освяченням у церкві, відзначено, що краще утриматися від споживання свіжих плодів врожаю. На 6 серпня також діє заборона на будь-які роботи по дому, на городі або рукоділля, адже цей день рекомендується віддати добрим справам та задумам про духовне розмаїття.

Також слід пробачити всі образи й уникати конфліктів із оточуючими. 

За повір'ям, в день Яблучного Спаса не слід знищувати комах. І якщо муха сіла двічі на руку, це вважалося прикметою щасливого року.

Народні прикмети на Яблучний Спас

  • Яка погода на Яблучний спас – така буде і на Покрову.
  • Бджоли рояться – слід чекати дощ.
  • Сухий і сонячний день – буде тепла осінь.
  • Багато шпаків на деревах – до морозного січня.
  • Весь урожай зернових потрібно зібрати до Яблучного спаса – інакше перший дощ все погубить.
  • Другий Спас – тримай рукавиці про запас.
  • Який другий Спас, такий і січень. Якщо 6 серпня дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ – багато.
  • Якщо фрукти в саду виявилися гнилими і не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.
  • Якщо дитину в цей день вкусила бджола, тож незабаром в будинку будуть гості. Час готуватися до прийому знайомих або родичів.
  • Для того щоб бажання здійснилося, потрібно покуштувати яблуко, освячене в церкві і заїсти його медом.
  • Якщо вагітна з ранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то з малюком все буде гаразд.
  • Тих, кого улестиш на Яблучний спас, той допоможе впродовж року.
  • Окроплена свяченою водою суха гілочка дерева, поставлена в офісі, вбереже від зради і підлості колег.
  • Надбитий посуд потрібно викинути, інакше фінансових складностей не уникнути.
  • На Спаса роздають дрібні гроші бідним. Напередодні 6 серпня треба наготувати багато частувань та роздати їх нужденним, така прикмета обіцяє процвітання всій родині.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі.
  • Не варто митися в лазні, особливо мити голову, також не варто фарбувати волосся, візит до перукаря краще перенести на інший день.
  • Заборонено купатися у водоймах.
  • Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві.
  • У цей період триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.
  • На Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів.
  • Не слід вплутуватися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.
  • Заборонено вбивати або проганяти комах.

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Теги: українці релігія свята урожай традиції

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