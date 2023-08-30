30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще не відкладати на потім важливі справи

30 серпня відзначається Міжнародний день китової акули, День народження електричного пилососа та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона.

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Міжнародний день китової акули

Китові акули – найбільші серед усіх представників родини акул і взагалі вони є найбільшими на планеті рибами. Але, на відміну від своїх родичів, ці хижаки є безпечними для людини, тому що їхня здобич, як і у китів – морський планктон. Через це, а також завдяки гігантським розмірам, китові акули й отримали свою назву, хоч біологічно з китами їх ніщо не пов’язує. Без китових акул неможлива рівновага в загальній екосистемі земних океанів, але зараз вони знаходяться під загрозою зникнення і цьому є чимало причин. Тому існує спеціальний день, коли увага людей у світі прикута до цих створінь – Міжнародний день китової акули, який щороку відзначається 30 серпня.

Найстаріші знайдені рештки китових акул сучасного вигляду мають вік 28 мільйонів років, але вважається, що предки цих риб з’явилися на планеті приблизно 245 мільйонів років тому. Люди знали про існування китових акул з давнини, особливо в тих спільнотах, які мешкали на узбережжях океанів. Проте перший науковий опис цих риб з’явився тільки в 1828 році, коли британський зоолог і дослідник Ендрю Сміт описав акулу, спійману біля південноафриканських берегів.

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День народження електричного пилососа

30 серпня щорічно відбувається святкування Дня народження електричного пилососа.

У цей день 1901 року англієць Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій винахід – пилосос. На створення приладу його надихнув пристрій, за допомогою якого здували пил із сидінь в потягах. Губерт збагнув, що було б ефективніше пил всмоктувати, а не здувати.

Перший прототип пилососа працював на нафтовому двигуні і був настільки громіздким, що перевозився спеціальним возом з кіньми. Апарат вивантажували перед будівлею, а тридцятиметровий шланг перекидали через вікно всередину приміщення. Через характерні звуки, що видавав пилосос, його прозвали Puffing Billy, тобто «Запирханий Біллі». Пізніше нафтовий двигун замінили електричним, пристрій став набагато компактнішим і потрапив у масове виробництво.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

30 серпня у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницького зникнення. Викрадення осіб та залякування їх близьких та рідних вважається стратегією терору.

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Генасамблея ООН резолюцією 65/209 від 21 грудня 2010 року висловила глибоку стурбованість зростанням кількості викрадених людей у різних регіонах світу, у тому числі арешти та викрадення також прирівняли до насильницьких зникнень. Із 1980 року кількість викрадених та зниклих за нез’ясованих обставин щороку сягає близько 53 тис. осіб. У резолюції також була згадка про зростаючу кількість повідомлень щодо переслідування, залякування та жорстокого поводження зі свідками та родичами зниклих осіб.

У тій самій резолюції віталось прийняття Міжнародної конвенції. Асамблея призначила дату 30 серпня Міжнародним днем жертв насильницького зникнення. Починаючи з 2011 року цю дату відзначають щорічно.

Яке сьогодні релігійне свято

30 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Мирона. В минулому пресвітер Мирон здійснював богослужіння під час святкування Різдва Христового. Неочікувано в храм увійшов правитель Антипатр, оточений своїми вояками, та велів заарештувати тих, хто звертався до Вищого в молитвах. Мирон відразу гаряче заступився за свою паству, за що його піддали страшним катуванням. Його підвісили і стругали тіло ножами.

Після цього Мирона кинули до розпеченої печі, Господь зберіг мученика, а ось 150 людей, які стояли поряд, були обпечені. Правитель довго примушував пресвітера поклонитися ідолам, але отримав від нього тверду відмову.

Тоді наказав Антипатр стругати тіло мученика залізом по вже обідраному тілу, кинути на поталу звірам, але той лишався неушкодженим. Від безсилля та люті правитель укоротив собі віку.

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Що не можна робити цього дня

В давнину день вважався невдалим для сватання чи вінчання.

Не варто довго дивитися в дзеркало.

Краще цього дня не відкладати на потім важливі справи.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: вранці роса і туман – в другі половині дня буде хороша погода;

Гарна погода – запасів вистачить на те, щоб перезимувати;

Вже полетіли всі журавлі у вирій – на Покрову буде холодно;

Сонце сідає за хмари – чекайте на негоду найближчими днями.

Пам’ятні події 30 серпня

1435 рік – під час дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою;

1481 рік – страчені Михайло Олелькович Слуцький і князь Гольшанський та Дубровицький Іван Юрійович після провалу змови проти Казимира Ягеллончика – хотіли вбити його і відновити Київське князівство;

1590 рік – Токуґава Ієясу під командуванням Тойотомі Хідейосі захоплює головну цитадель Ґо-Ходзьо;

1835 рік – в Австралії засновують місто Мельбурн;

1836 рік – в Техасі засновують місто Г'юстон;

1877 рік – французький винахідник-самоук Еміль Рено отримує патент на праксіноскоп – прабатька мультиплікації;

1901 рік – Губерт Сесіл Бут отримує патент на порохотяг;

1919 рік – українські війська вибивають червоноармійців з Житомира і звільняють місто;

1919 рік – Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволяє Київ;

1920 рік – у Празі утворюють Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1940 рік – відбувається весілля британських акторів Лоуренса Олів'є й Вів'єн Лі;

1991 рік – Азербайджан проголошує свою незалежність;

1991 рік – в Українській РСР забороняють Комуністична партія;

1993 рік – на Ейфелеву вежу піднімається 150-мільйоний відвідувач;

2010 рік – стається стрілянина в Братиславі;

2021 рік – в порту м. Фредеріксгавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передають криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Павло, Мирон, Пилип.