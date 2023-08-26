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Триває розслідування, про деталі говорити зарано: Зеленський відреагував на загибель трьох льотчиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Триває розслідування, про деталі говорити зарано: Зеленський відреагував на загибель трьох льотчиків
Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих пілотів
фото: Офіс президента

У небі над Житомирщиною 25 серпня сталася катастрофа

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 серпня відреагував на авіатрощу, у результаті якої загинули троє українських льотчиків.

«У небі над Житомирщиною 25 серпня сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже!», – сказав Зеленський.

Президент також висловив співчуття рідним та близьким загиблих пілотів.

«Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України», – наголосив президент.

Головне зі звернення президента

  • Уже 30 років в останню суботу серпня своє професійне свято відзначають працівники, працівниці української авіації – і військової, і цивільної. Пілоти, інженери, усі, хто в авіагалузі, в авіавиробництві, в авіатранспорті. Усі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише в тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію. Зараз, цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16. І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки. Є з чим привітати в цей День авіації. Є за що подякувати. І я вдячний. Ми всі вдячні. 
  • Хочу сказати сьогодні ще кілька слів. Перше – наші воїни. На Бахмутському напрямку – усі, хто бʼється в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. Авдіївський напрямок. Марʼїнка. Мелітопольський напрямок – зокрема, Роботине. Дякую вам за міцність, воїни!
  • Друге – наші партнери. Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом, разом із «Сімкою». Буде більше.
  • Розпочали переговори з Канадою щодо двостороннього документа про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою та Великою Британією. Це дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному й кожній, хто працює заради цього!
  • І третє – наші емоції. Не варто давати емоціям взяти гору. Ніде й ні в чому. А особливо між нами, усередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте одне про одного. І встигайте подякувати всім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу, абсолютно раціонально йдемо вперед і наближаємо нашу перемогу – перемогу України.

Нагадаємо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери. 

Також у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня цього рооку загинув 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. 

 

Теги: катастрофа Володимир Зеленський розслідування Україна президент свято переговори

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