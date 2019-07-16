Спека повертається, але не надовго



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Довгоочікуване потепління нарешті прийде в Україну

За даними Укргідрометцентру, дощовий фронт почне потроху відступати у середу, 17 липня. У цей день сухо буде на півдні, а також у Донецькій області. На решті території - дощі з грозами.

Ніч, як і раніше, буде холодною - 11-13 градусів з позначкою «плюс» на заході, +12-14 на півночі, в центрі і на сході. Тепла ніч очікується в південних областях, де стовпчики термометрів покажуть +16-18.

Вдень на заході буде +19-21, на півночі і в центрі - від 21 до 24 градусів тепла. Літні температури повернуться на схід і південь - в цих регіонах очікується 25-27 градусів тепла.

У четвер, 18 липня, суха погода буде у всіх регіонах крім Волинської, Рівненської, Київської, Чернігівської і Сумської областей, де вдень пройдуть дощі.

Ніч все ще буде прохолодною, але вдень вже потеплішає. На заході, півночі та в центрі очікується +22-24, на сході та півдні буде +25-27.

У п'ятницю, 19 липня, грозовий фронт повернеться на захід. На решті території синоптики прогнозують ясну погоду.

Вночі трохи потеплішає на сході України (+14-16) і традиційно тепло буде на півдні (+15-17, а в Криму +16-18). На решті території вночі очікується від 11 до 14 градусів з позначкою "плюс".

У денний час доби літні температури будуть практично по всій країні. У північно-західних областях буде +24-26, а ось на південному заході очікується +22-25. У північних областях +23-25, а в центрі +25-27. Справжня спека очікується на сході і півдні - від 26 до 30 градусів тепла.