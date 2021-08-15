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    Спека знову повертається: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

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    Українців попередили про дуже спекотну погоду 15 серпня - Спека знову повертається: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
    Українців попередили про дуже спекотну погоду 15 серпня

    Зливи прогнозують на 15 серпня у чотирьох регіонах

    Погода в Україні сьогодні, 15 серпня, буде сонячною та спекотною, в регіонах прогнозують до +31° С. Опади теж ймовірні, але не у всіх областях. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

    Так, за даними синоптиків, температура повітря вдень сягатиме позначок від +24° С до +31° С. Найспекотніше буде на Заході та Центрі.

    Прохолодніше буде на Сході та в окупованому Криму.

    На більшості території України 15 серпня опадів не передбачається. Дощитиме у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях й окупованому Криму.

    У Києві в неділю буде сухо і тепло. Удень повітря прогріється до 29-31° С. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

    Теги: прогноз погоди спека повітря
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    Спека знову повертається: прогноз погоди в Україні на 15 серпня