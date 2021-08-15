Спека знову повертається: прогноз погоди в Україні на 15 серпня

Українців попередили про дуже спекотну погоду 15 серпня

Зливи прогнозують на 15 серпня у чотирьох регіонах

Погода в Україні сьогодні, 15 серпня, буде сонячною та спекотною, в регіонах прогнозують до +31° С. Опади теж ймовірні, але не у всіх областях. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, температура повітря вдень сягатиме позначок від +24° С до +31° С. Найспекотніше буде на Заході та Центрі.

Прохолодніше буде на Сході та в окупованому Криму.

На більшості території України 15 серпня опадів не передбачається. Дощитиме у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях й окупованому Криму.

У Києві в неділю буде сухо і тепло. Удень повітря прогріється до 29-31° С. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.