Сизранський НПЗ спалахнув після атаки дронів

Завод у Самарській області не вперше стає ціллю українських безпілотників
фото з соцмереж
Унаслідок удару горить одна з установок переробки нафти

Уночі 21 травня безпілотники атакували Сизрань у Самарській області. Під удар потрапив нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком».

Згідно зі світлинами, опублікованими у мережі, Сизранський нафтопереробний загорівся після атаки Сил оборони. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти.

Завод є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Потужність Сизранського НПЗ дозволяє переробляти від 7 до 8,5 млн тонн нафти щороку. Він має дві установки первинної переробки: АВТ-6 та АВТ-5. 

Сизранський нафтопереробний завод – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області, що входить до структури «Роснєфті». Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і зріджені вуглеводневі гази.

Сюди надходить сира нафта із Західного Сибіру (Ханти-Мансійського регіону) через систему магістральних трубопроводів «Транснєфть». Відтак, резервуарний парк виконує функцію так званого буфера, оскільки тут зберігається як сировина, так і готова продукція перед відвантаженням. Після переробки продукція постачається трьома напрямками: на внутрішній ринок РФ, через річкову логістику по Волзі, а також повертається в трубопровідну систему для подальшого експорту.

Завод у Самарській області неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Зокрема, серйозні пошкодження внаслідок успішних ударів об'єкт отримав навесні та влітку минулого року. Попереднього разу його було уражено місяць тому.

Раніше повідомлялося, що Сизранський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки дронів 18 квітня. З 18 квітня на підприємстві в аварійному режимі було зупинено роботу установки первинної переробки нафти АВТ-6. Потужність цієї установки становить 17,1 тис. тонн на добу, що забезпечує 71% загальної потужності заводу.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.

