Сирський заявив про перехід ЗСУ до асиметричної стратегії

На засіданні Військового комітету Євросоюзу Сирський назвав головні завдання української армії



Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику. Про це Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці за підсумками участі у засіданні Військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів, інформує «Главком».

Під час виступу генерал поінформував європейських колег, що оперативна ситуація на полі бою в Україні залишається складною. Водночас він наголосив, що за підсумками як минулого року, так і цієї весни українські військові не дозволили російським окупантам досягнути жодної стратегічної цілі так званої «спеціальної воєнної операції».

«За умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику ми намагаємося перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тілах росіян, у тому числі у глибині їхньої території, оберігати наше небо», – зазначив головком.

Головнокомандувач також детально окреслив ключові потреби української армії для реалізації цієї стратегії. Серед пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, постачання артилерійських систем і боєприпасів, а також розвиток безпілотних технологій.

«Визначив потреби Сил оборони в озброєннях, боєприпасах та військовій техніці. Як і раніше, це насамперед ППО, ПРО та ракети для цих систем. Адже окупаційні війська продовжують тероризувати населення прифронтових районів України щоденним застосуванням сотень ударних дронів», – написав Олександр Сирський.

Також Сирський подякував державам-членам Європейського Союзу та військовому керівництві за тривалу підтримку, що допомагає стримувати російську агресію.

«Главком» писав, що російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем.

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.

Нагадаємо, Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів та завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії.

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції у серпні 2024 року. Починаючи з листопада 2025 року, Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська Харківської області, взимку та навесні 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня 2026 року – кілька населених пунктів на заході Запорізької області.