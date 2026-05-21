Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW
Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часів Курської операції, яка відбулася у серпні 2024 року
фото: Генштаб
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами аналітиків, українські контрнаступи на півдні спричинили серйозні наслідки для російського наступу на Донбасі

Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів та завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції у серпні 2024 року. Починаючи з листопада 2025 року, Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська Харківської області, взимку та навесні 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня 2026 року – кілька населених пунктів на заході Запорізької області.

Українські контрнаступи на півдні спричинили ланцюгові оперативні та стратегічні наслідки для російського весняно-літнього наступу на Донбасі, що змусило РФ обирати між обороною та виділенням ресурсів для штурмів на пріоритетних напрямках, аналізує ISW.

Також здатність РФ проводити наступи підірвало посилення українських ударів середньої дальності по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, зазначають аналітики. Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на травень кількість українських наступальних дій перевищила кількість дій російських військ, що може свідчити про те, що Україна бореться за ініціативу на тактичному рівні та здійснює більш активні контратаки, сказано в аналізі.

Українські військові також пов’язують успіхи Сил оборони на полі бою зі зниження бойової потужності РФ, що прямо впливає на її здатність продовжувати наступальні операції. Лише за травень Сили безпілотних систем ЗСУ прагнуть завдати РФ 34 тис. втрат, не враховуючи втрат від артилерійських обстрілів, ударів по тилу, бойових втрат на передовій та інших непідтверджених втрат.

«Українські війська, ймовірно, ще більше розширять свою ударну кампанію середньої дальності та продовжать контратаки на вразливих ділянках лінії фронту, що, ймовірно, ще більше перешкоджатиме наступальним операціям Росії», – йдеться в повідомленні.

До слова, росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну. Україна вже працює над посиленням захисту на відповідному напрямку: відповідні доручення отримало військове командування, а також вживаються превентивні заходи як щодо Білорусі, так і щодо окремих регіонів Росії, звідки може надходити загроза.

Читайте також:

Теги: ISW Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування
Аналітики ISW оцінили, як нова українська керована авіабомба вплине на війну
19 травня, 14:06
Російські війська використали перемир’я для накопичення особового складу
Аналітики ISW роз'яснили, як росіяни використали перемир'я на фронті
12 травня, 10:41
Російський військовий блогер побоюється, що українські військові можуть повністю автоматизувати дрони Hornet
Робота українських дронів біля Маріуполя викликала паніку у росіян – ISW
12 травня, 07:59
Прапор РФ, який окупанти скинули дроном над Костянтинівкою
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
11 травня, 08:10
Аналітики зазначають, що Путін регулярно сигналізує про свою неготовність до двосторонньої зустрічі із президентом України
Кінець війни близько? ISW проаналізував останні заяви Путіна
11 травня, 07:53
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
6 травня, 06:32

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2026 року
Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW
Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2026
Лінія фронту станом на 20 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 травня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua