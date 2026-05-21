Найбільші успіхи з часів курської операції. Україна відновлює ініціативу на фронті – ISW

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часів Курської операції, яка відбулася у серпні 2024 року

За словами аналітиків, українські контрнаступи на півдні спричинили серйозні наслідки для російського наступу на Донбасі

Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів та завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українська армія за останні місяці досягла найбільших успіхів на фронті з часу Курської операції у серпні 2024 року. Починаючи з листопада 2025 року, Сили оборони звільнили значну частину Куп’янська Харківської області, взимку та навесні 2026 року звільнили понад 400 кв. км на півдні України, а з кінця квітня 2026 року – кілька населених пунктів на заході Запорізької області.

Українські контрнаступи на півдні спричинили ланцюгові оперативні та стратегічні наслідки для російського весняно-літнього наступу на Донбасі, що змусило РФ обирати між обороною та виділенням ресурсів для штурмів на пріоритетних напрямках, аналізує ISW.

Також здатність РФ проводити наступи підірвало посилення українських ударів середньої дальності по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, зазначають аналітики. Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на травень кількість українських наступальних дій перевищила кількість дій російських військ, що може свідчити про те, що Україна бореться за ініціативу на тактичному рівні та здійснює більш активні контратаки, сказано в аналізі.

Українські військові також пов’язують успіхи Сил оборони на полі бою зі зниження бойової потужності РФ, що прямо впливає на її здатність продовжувати наступальні операції. Лише за травень Сили безпілотних систем ЗСУ прагнуть завдати РФ 34 тис. втрат, не враховуючи втрат від артилерійських обстрілів, ударів по тилу, бойових втрат на передовій та інших непідтверджених втрат.

«Українські війська, ймовірно, ще більше розширять свою ударну кампанію середньої дальності та продовжать контратаки на вразливих ділянках лінії фронту, що, ймовірно, ще більше перешкоджатиме наступальним операціям Росії», – йдеться в повідомленні.

До слова, росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну. Україна вже працює над посиленням захисту на відповідному напрямку: відповідні доручення отримало військове командування, а також вживаються превентивні заходи як щодо Білорусі, так і щодо окремих регіонів Росії, звідки може надходити загроза.