Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)

Лариса Голуб
У російській студії пропагандисти панікують, що треба здаватися
Російські пропагандисти згадали про низькі темпи просування окупаційних військ

Російські пропагандисти в ефірі федеральних каналів дедалі частіше визнають ефективність українських ударів та неспроможність армії РФ досягти швидких успіхів на фронті. Зокрема, Ольга Скабєєва заявила про критичну загрозу від дешевих українських безпілотників. Про це «Главкому» стало відомо з моніторингу російських телеефірів.

За словами Скабєєвої, масовані атаки безпілотників Сил оборони України стали серйозною проблемою для Росії, попри її ядерний статус.

«Дешеві дрони Збройних Сил України можуть замордувати будь-яку країну, навіть ядерну. Вони роблять це доволі успішно», – констатувала пропагандистка.

При цьому Скабєєва  додала, що Київ ухвалив чітке рішення «заколебати» Росію постійними повітряними ударами.

На тлі успішних дій українських дронів в ефірі заговорили про те, що деяким верствам у РФ «треба здаватися». Це викликало істеричну реакцію у Володимира Соловйова. Він взагалі припустив, що їх у полон брати ніхто не буде, а відразу знищать.

«Ніхто в полон брати не буде. Відразу знищать», – заявив Соловйов.

Окремо Скабєєва згадала про низькі темпи просування окупаційних військ, поскаржившись на глузування з боку України щодо реальних військових спроможностей Кремля.

«Київський режим підрахував: якщо ми такими темпами будемо атакувати Україну, то зможемо захопити Донбас через 33 роки. І вони дуже зловтішаються цим», – обурилася ведуча.

«Главком» писав, що кремлівські чиновники та пропагандисти обговорюють причини поразки російської армії. Так, російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що ніхто не готувався до такої «великої війни».

До слова, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловився про втечу російських військ з Херсона. На його думку, головна провина за це має лягти на саме генерала Сергія Суровікіна.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

