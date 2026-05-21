Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)

У російській студії пропагандисти панікують, що треба здаватися

Російські пропагандисти згадали про низькі темпи просування окупаційних військ

Російські пропагандисти в ефірі федеральних каналів дедалі частіше визнають ефективність українських ударів та неспроможність армії РФ досягти швидких успіхів на фронті. Зокрема, Ольга Скабєєва заявила про критичну загрозу від дешевих українських безпілотників. Про це «Главкому» стало відомо з моніторингу російських телеефірів.

За словами Скабєєвої, масовані атаки безпілотників Сил оборони України стали серйозною проблемою для Росії, попри її ядерний статус.

«Дешеві дрони Збройних Сил України можуть замордувати будь-яку країну, навіть ядерну. Вони роблять це доволі успішно», – констатувала пропагандистка.

При цьому Скабєєва додала, що Київ ухвалив чітке рішення «заколебати» Росію постійними повітряними ударами.

На тлі успішних дій українських дронів в ефірі заговорили про те, що деяким верствам у РФ «треба здаватися». Це викликало істеричну реакцію у Володимира Соловйова. Він взагалі припустив, що їх у полон брати ніхто не буде, а відразу знищать.

«Ніхто в полон брати не буде. Відразу знищать», – заявив Соловйов.

Окремо Скабєєва згадала про низькі темпи просування окупаційних військ, поскаржившись на глузування з боку України щодо реальних військових спроможностей Кремля.

«Київський режим підрахував: якщо ми такими темпами будемо атакувати Україну, то зможемо захопити Донбас через 33 роки. І вони дуже зловтішаються цим», – обурилася ведуча.

