Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання

На 40 день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору у Єрусалимі, де дав учням останні настанови

Сьогодні не можна думати про погане: це – радісний день, коли потріб­но плекати в душі мир і спокій

21 травня українці святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня. Вознесіння Господнє завжди випадає на четвер.

У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

Історія свята

Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2025 році буде Трійця.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».

У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни у літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. Наприкінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.

Традиції святкування Вознесіння Господнього

У день Вознесіння Господнього в храмах відбуваються урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб вшанувати це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.

Основні традиції святкування Вознесіння Господнього:

Відвідування храму. Цього дня віряни приходять до церкви, щоб помолитися та вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.

Святковий обід. Після церковної служби звичайно організовується святкова трапеза серед родини та друзів.

Прикрашання храмів. Церкви прикрашаються квітами та святковими хоругвами, створюючи атмосферу свята.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Що не можна робити:

У цей день не можна виконувати роботу по дому або на городі.

У свято Вознесіння не можна копати, сіяти та будувати,

Заборонено шити, в'язати, вишивати та прати.

У велике свято не можна сумувати, думати про погане, сваритися з рідними та лихословити.

На Вознесіння Господнє не можна влаштовувати церемонії вінчання.

Привітання

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров’я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Мир вашому дому, нехай віра і любов гріють і оберігають серця близьких та дорогих серцю людей. Нехай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на істинний шлях. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

***

Вознесіння Господнє

Звістку добру несе.

Нехай з радістю сьогодні

Господь дарує все!

Хай буде з вами щастя,

І Божа благодать!

Тоді негоди всякі

Вас будуть оминать!

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.

***

З Вознесінням Господнім! Нехай цей день сповнить серце радістю, з’єднає серця, близьких людей, пам’ять про тих, кого немає поряд у цей час. Я бажаю молитвам завжди досягати небес, щоб душа не плакала і не страждала, а життя обходило стороною біди!

***

З Вознесінням Господнім

Вітаю вас!

Нехай буде найсвітлішим

Ваш кожен день і час!