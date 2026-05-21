Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні не можна думати про погане: це – радісний день, коли потрібно плекати в душі мир і спокій
21 травня українці святкують Вознесіння Господнє. Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня. Вознесіння Господнє завжди випадає на четвер.
У цей день прийнято йти до церкви та навідувати родичів. Важливо також звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.
Історія свята
Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2025 році буде Трійця.
У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».
У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни у літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. Наприкінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння.
Традиції святкування Вознесіння Господнього
У день Вознесіння Господнього в храмах відбуваються урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб вшанувати це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.
Основні традиції святкування Вознесіння Господнього:
- Відвідування храму. Цього дня віряни приходять до церкви, щоб помолитися та вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.
- Святковий обід. Після церковної служби звичайно організовується святкова трапеза серед родини та друзів.
- Прикрашання храмів. Церкви прикрашаються квітами та святковими хоругвами, створюючи атмосферу свята.
Молитва на Вознесіння Господнє
Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.
Що не можна робити:
- У цей день не можна виконувати роботу по дому або на городі.
- У свято Вознесіння не можна копати, сіяти та будувати,
- Заборонено шити, в'язати, вишивати та прати.
- У велике свято не можна сумувати, думати про погане, сваритися з рідними та лихословити.
- На Вознесіння Господнє не можна влаштовувати церемонії вінчання.
Привітання
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
***
Мир вашому дому, нехай віра і любов гріють і оберігають серця близьких та дорогих серцю людей. Нехай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на істинний шлях. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!
***
Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Нехай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І Божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!
***
Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.
***
З Вознесінням Господнім! Нехай цей день сповнить серце радістю, з’єднає серця, близьких людей, пам’ять про тих, кого немає поряд у цей час. Я бажаю молитвам завжди досягати небес, щоб душа не плакала і не страждала, а життя обходило стороною біди!
***
З Вознесінням Господнім
Вітаю вас!
Нехай буде найсвітлішим
Ваш кожен день і час!
