Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Пам'ятна монета отримала номінал дві гривні
фоно: НБУ
Монета присвячена 100-річчю від дня пам'яті Симона Петлюри 

Національний банк України повідомив про випуск нової пам'ятної монети, присвяченої 100-річчю від дня пам'яті Симона Петлюри – одного з керівників українського національно-визвольного руху початку XX століття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

У Національному банку зазначили, що цьогоріч виповнюється 100 років від дня загибелі Симона Петлюри – державного, військового і політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР.

«Щоб ушанувати пам’ять видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР Симони Петлюри ми вводимо в обіг нову пам’ятну монету «100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри», – йдеться в повідомленні Нацбанку.

У повідомленні Нацбанку також навели слова Петлюри про боротьбу українського народу за незалежність і державність, підкресливши символічність випуску нової пам'ятної монети: «Чи ми своєю боротьбою здобули для України що-небудь? Так, наша боротьба в історії українського народу буде записана золотими буквами. … Боротьбою, упертою та безкомпромісною, ми показали світу, що Україна є, що її народ живе й бореться за своє право, за свою свободу й державну незалежність».

Як виглядає монета

В Україні з’явиться нова монета на честь Симона Петлюри
фото: НБУ

Нова монета вийде тиражем до 50 000 штук у спеціальному сувенірному пакованні.

  • Аверс: На дзеркальному тлі розміщено стилізований портрет Симона Петлюри. Зліва від нього зображено елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.
  • Реверс: У центрі розташований тризуб (копія нарукавного знака зразка 1919 року). По колу нанесено напис «100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри» та вінок із грамоти з написом «УНР».
  • Автори: Над дизайном працювала художниця Аліса Іванова, скульптор – Володимир Атаманчук.

Де і коли можна придбати

Офіційні продажі стартують з 26 травня 2026 року. Придбати пам'ятну монету можна буде:

  • В інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
  • У касах банків-дистриб’юторів.

Хто такий Симон Петлюра

Симон Петлюра – один із головних лідерів Української революції 1917–1921 років.

  • Державний діяч: Був першим міністром військових справ Центральної Ради, а з 1919 року – Головою Директорії УНР.
  • Символ спротиву: Очолював Армію УНР у найважчих боях проти більшовицької навали та білогвардійців.
  • Трагічна загибель: Після поразки республіки емігрував до Франції. Був застрелений у Парижі радянським агентом Самуїлом Шварцбардом. У травні 2026 року виповнюється рівно 100 років з дня цього політичного вбивства.

«Главком» писав, що в обіг вийшла нова монета з серії «Збройні сили України». «Це – пам’ятна монета «Українська бавовна. БпЛА Vampire», присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire». 

На аверсі монети зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

Нагадаємо, Національний банк України ввів в обіг нові памʼятні монети номіналом 5 грн. Вони започатковують нову серію, присвячену митцям і письменникам Розстріляного відродження.

Теги: Україна монета памятная монета Симон Петлюра НБУ

