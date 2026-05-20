Росія втратила більше, ніж змогла набрати. Сирський назвав цифри

Єгор Голівець
Головнокомандувач ЗСУ Сирський назвав фактор, який зриває мобілізаційні плани РФ
фото: Олександр Сирський/Telegram
Головком ЗСУ заявив, що армія РФ уже п’ятий місяць не перекриває втрати мобілізацією

Російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Про це повідомив військовослужбовець після засідання Ради Україна-НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, інформує «Главком».

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними. 

«Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні», – заявив Сирський.

За словами головкома, важливу роль у виснаженні російських сил відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Він наголосив, що вже п’ятий місяць поспіль лише завдяки роботі дронових підрозділів Росія втрачає більше людей, ніж здатна мобілізувати.

«Важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати», – наголосив Сирський.

Генерал також заявив, що українські сили наростили кількість ударів по російському тилу завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike.

«Також Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу рф», – йдеться у заяві головнокомандувача.

Сирський підкреслив, що тактика активної оборони дозволяє ЗСУ виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати максимальних втрат російським військам.

Під час засідання Ради Україна-НАТО головнокомандувач також поінформував партнерів про оперативну ситуацію на фронті, потреби Сил оборони України та ключові пріоритети для зміцнення оборонних спроможностей. Окремо Сирський подякував союзникам за підтримку України та запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України.

У своїй заяві головком наголосив, що нинішня безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидких рішень у протидії російській агресії. «Україна сьогодні захищає не лише себе – ми захищаємо майбутнє всього євроатлантичного простору», – заявив Сирський.

Нагадаємо, що Росія дедалі більше виснажується у війні проти України, а нові тенденції на фронті свідчать про стратегічні проблеми Кремля. Диктатор Володимир Путін розраховував, що 2026 рік стане переломним для російської армії, однак цього не сталося

