Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Андрія Портнова було застрелено 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида

Рівно рік минув з дня ліквідації одіозного проросійського політика, ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Його застрелили 21 травня 2025 року в елітному передмісті Мадрида – Посуело-де-Аларкон. Наразі іспанські слідчі спільно з європейськими колегами суттєво просунулися у справі, затримавши головного підозрюваного та встановивши його зв'язки з РФ. «Главком» зібрав ключові факти про перебіг розслідування, затримання кілера та версії, які розглядає слідство.

Зміст

Як стався злочин

Портнова вбили п'ятьма пострілами, контрольний був в голову фото з відкритих джерел

Напад відбувся близько 9:15 ранку біля Американської школи, куди Портнов привіз своїх доньок. Зловмисники скористалися відсутністю постійної охорони в ексчиновника. Кілер діяв професійно й цілеспрямовано: він здійснив дев'ять пострілів у Портнова, коли той сідав в автомобіль. Після цього виконавець та двоє його спільників втекли на машині та зникли в парковій зоні Каса-де-Кампо. Від отриманих поранень 51-річний Портнов помер на місці.

Іспанський суд одразу засекретив матеріали розслідування, а офіційний Мадрид відмовився від пропозиції України створити спільну слідчу групу, посилаючись на делікатність справи та перевірку можливих внутрішньоукраїнських розбірок.

Андрій Портнов – український проросійський політик, юрист та колишній перший заступник керівника Адміністрації президента Віктора Януковича. Він вважався однією з найвпливовіших та найскандальніших фігур в українській судовій та політичній системі протягом багатьох років. 21 травня 2025 року був застрелений у Мадриді (Іспанія) внаслідок нападу професійних кілерів.

Спецоперація в Німеччині: затримання виконавця

Кілер стріляв ззаду, він був одягнений в спортивний костюм фото з відкритих джерел

Довгий час у справі не було публічних зрушень, проте в лютому 2026 року іспанська поліція спільно з Федеральним управлінням кримінальної поліції Німеччини провела успішну спецоперацію.

У Німеччині затримали головного підозрюваного, який, за даними слідства, безпосередньо стріляв у Портнова. Прокуратура Кельна розглядала питання про екстрадицію фігуранта до Іспанії на підставі Європейського ордера на арешт.

Пізніше з’явилася інформація про українця, якого затримали в Німеччині за підозрою у вбивстві ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. За даними журналістів, після скоєння злочину в іспанській столиці 45-річний українець Олександр утік до Німеччини.

Підозрюваний Олександр відмовився від допомоги українського консульства колаж: Die Zeit

У квартирі підозрюваного в Гайнсберзі правоохоронці виявили не лише плантацію конопель, а й зброю, яку вважають імовірним знаряддям убивства Портнова. Наразі підозрюваний перебуває під вартою в Кельні та очікує на екстрадицію. Також повідомляється, що він відмовився від допомоги українського консульства.

Хто стоїть за вбивством Портнова

Прибувши на виклик, лікарі змогли лише констатувати смерть від поранень фото з відкритих джерел

Журналісти-розслідувачі дізналися деталі про ймовірних організаторів та виконавців злочину.

Підозрювані: У вбивстві підозрюють братів Олександра та Велі Азізових – уродженців Донецької області.

У вбивстві підозрюють братів Олександра та Велі Азізових – уродженців Донецької області. Російський слід: Журналісти з'ясували, що у 2023–2024 роках обидва брати отримали паспорти РФ. Олександр Азізов отримав документ у Ростовській області, а Велі – на окупованій території Донеччини. Крім того, щонайменше один із братів тривалий час офіційно працював у клінінгових компаніях Москви.

Самі підозрювані або їхні представники наразі не коментували офіційних звинувачень.

Основні версії слідства

Поліція Іспанії із самого початку розглядала два ключові мотиви злочину: політичний (через багаторічну проросійську діяльність Портнова та його вплив на українську судову систему) та кримінальний (зведення рахунків через борги та зв'язки з організованою злочинністю).

Додаткової загадковості справі додає той факт, що за кілька днів до вбивства (17–18 травня 2025 року) Портнов таємно приїжджав до України. Журналісти підтвердили, що він зустрічався з високопосадовцями правоохоронних органів, зокрема із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим та очільником ДБР Олексієм Сухачовим. Про що саме йшлося на зустрічах – залишається невідомим. Ба більше, безпосередньо перед смертю Портнов переписав свій елітний маєток у Козині під Києвом вартістю 19 млн грн на своїх неповнолітніх дітей.

Якщо одразу після вбивства у травні 2025 року Мадрид навідріз відмовлявся від співпраці з Києвом (навіть підозрюючи «слід українських спецслужб»), то в березні 2026 року ситуація кардинально змінилася.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів офіційні зустрічі в Мадриді з генпрокурором Іспанії та керівництвом Національного суду. Україна переконала іспанську сторону і передала документи для створення спільної міжнародної слідчої групи. Це дозволить українським та іспанським копам спільно шукати замовників.

Що відомо про Портнова

Український політик Андрій Портнов фото з відкритих джерел

Політичний шлях: У минулому – народний депутат України V та VI скликань від Блоку Юлії Тимошенко (у 2010 році також представляв її інтереси у Вищому адмінсуді). Згодом перейшов до команди Віктора Януковича, де курував реформу судоустрою та судову систему.

У минулому – народний депутат України V та VI скликань від Блоку Юлії Тимошенко (у 2010 році також представляв її інтереси у Вищому адмінсуді). Згодом перейшов до команди Віктора Януковича, де курував реформу судоустрою та судову систему. Закони: Під час Євромайдану його ім'я пов'язували з підготовкою та візуванням «диктаторських законів 16 січня» 2014 року, які суттєво обмежували права громадян та загострили протести.

Під час Євромайдану його ім'я пов'язували з підготовкою та візуванням «диктаторських законів 16 січня» 2014 року, які суттєво обмежували права громадян та загострили протести. Еміграція та повернення: Після революції 2014 року втік з України, жив у Росії та Австрії. У 2019 році повернувся, намагався поновитися на викладацькій посаді в Київського університету імені Шевченка і активно подавав судові позови проти попередньої влади та незалежних медіа.

Після революції 2014 року втік з України, жив у Росії та Австрії. У 2019 році повернувся, намагався поновитися на викладацькій посаді в Київського університету імені Шевченка і активно подавав судові позови проти попередньої влади та незалежних медіа. Міжнародні санкції: У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції за «актом Магнітського» через масштабну корупцію та торгівлю впливом в українських судах. Проте, санкції ЄС та Канади з нього з часом були зняті, а РНБО України офіційних обмежень проти нього так і не запровадила.

У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції за «актом Магнітського» через масштабну корупцію та торгівлю впливом в українських судах. Проте, санкції ЄС та Канади з нього з часом були зняті, а РНБО України офіційних обмежень проти нього так і не запровадила. Втеча з України: Після початку повномасштабного вторгнення РФ, у червні 2022 року, Портнов таємно виїхав з України і відтоді проживав у Європі.

«Главком» писав, що Україна передала іспанським судовим органам документи, необхідні для запуску спільної міжнародної слідчої групи, яка розслідуватиме вбивство колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова 21 травня 2025 року біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.