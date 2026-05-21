Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 943 танки
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 21 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб
  • танків – 11 943 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 454 (+54) од.
  • РСЗВ – 1 797 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 389 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од.
  • спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1548-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім часом Україна почала відвойовувати території
Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist
17 травня, 19:52
Ситуація на фронті 14 травня
Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
14 травня, 22:15
Ситуація на фронті 12 травня
Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу
12 травня, 22:29
Нині триває 1535-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
8 травня, 08:35
Уражено склад боєприпасів у Софіївці
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів
4 травня, 19:20
Ситуація на фронті 2 травня
Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу
2 травня, 22:29
У зведенні Генштабу буде новий рядок із кількістю знищених НРК
У зведеннях Генштабу з’явиться нова категорія втрат Росії
2 травня, 16:48
Нині триває 1519-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2026 року
22 квiтня, 08:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 884 танки
Втрати ворога станом на 21 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
21 квiтня, 06:41

Події в Україні

Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2026
Лінія фронту станом на 20 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 травня 2026. Зведення Генштабу
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Росіяни атакували енергообʼєкт на Дніпропетровщині
Росіяни атакували енергообʼєкт на Дніпропетровщині

Новини

Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua