Втрати ворога станом на 21 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 21 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 21 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:
- особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб
- танків – 11 943 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 454 (+54) од.
- РСЗВ – 1 797 (+2) од.
- засоби ППО – 1 389 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од.
- спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1548-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0