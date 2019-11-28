У Кремлі б'ють на сполох. Там підрахували, як на теренах колишнього Союзу скорочується число російськомовних



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Президент РФ Путін

На початку 1990-х років число людей, які вивчали російську, становило 74,6 млн осіб, а до 2018 року скоротилося до 38,2 млн

Кількість людей, які вивчають російську мову як іноземну і навчаються цією мовою в школах, коледжах і вузах, в світі впала приблизно в два рази за пострадянський період.

Це випливає з доповіді підвідомчого Міністерства освіти та науки РФ Центру соціологічних досліджень, пише РБК.

Російська мова зараз займає 10 місце в світі за розповсюдженням, її використовують в 27 країнах, йдеться в документі.

Якщо на початку 1990-х років число людей, які вивчали російську, становило 74,6 млн осіб, то до 2004 року воно скоротилося до 51,2 млн, а до 2018-го - до 38,2 млн осіб.

Без урахування країн колишнього СРСР, число людей, які вчать російську, впало по всьому світу за пострадянський період з 20 млн осіб до трохи більше 1 млн.

До слова, більше половини молоді в Росії у віці 18-24 років висловило бажання переїхати за кордон на постійне місце проживання, свідчить опитування «Левада-центру».

У порівнянні із 2014 роком, тоді за кордон хотіли переїхати лише 22% російської молоді.