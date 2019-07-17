У Зеленського заявили, що Сійярто приїхав на Закарпаття всупереч рекомендаціям Києва



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Сійярто здійснив візит на Закарпаття на запрошення народного депутата України В.Брензовича

Очільнику угорського МЗС пропонували приїхати на зустріч до Києва для проведення консультацій

Упродовж 15 і 16 липня на Закарпаття прибули дві делегації з Угорщини, зокрема міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко під час брифінгу.

Раніше в МЗС України наголосили, що офіційним особам Угорщини рекомендовано до завершення виборів утриматися від поїздок на Закарпаття та інших заходів, які можуть бути розцінені як агітація. Очільнику угорського МЗС пропонували приїхати на зустріч до Києва для проведення консультацій.

«Ми готові були потім з ним (Сійярто — ред.) відвідати Закарпаття, зустрітися з усіма, з ким було необхідно, з ким хотілося б зустрітися. На жаль, нас угорська сторона не почула і вирішила робити так, як вона робить вже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою», — сказав Пристайко.

Він зазначив, що МЗС України та ОПУ вживатимуть заходів для того, аби подібні ситуації не повторювались.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.