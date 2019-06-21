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    Список кандидатів на посаду прем’єра Британії скоротився до двох претендентів

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    <span>Джонсон є лідером перегонів за крісло прем&rsquo;єра</span> - Список кандидатів на посаду прем’єра Британії скоротився до двох претендентів
    Джонсон є лідером перегонів за крісло прем’єра

    За Джонсона є проголосували 160 членів парламенту від Консервативної партії

    На крісло прем’єр-міністра Великої Британії залишилося лише двоє претендентів – ексміністри закордонних справ Боріс Джонсон та Джеремі Гант.

    Як повідомляє ВВС, останнім з перегонів вибув Майкл Гоув. При цьому він набрав лише на два голос менше ніж Гант – його підтримали 75 депутатів-торі.

    За Джонсона є проголосували 160 членів парламенту від Консервативної партії.

    Лідера партії обиратимуть на загальнопартійному рівні. У голосуванні братимуть участь близько 160 тисяч членів Консервативної партії. Переможця визначать 22 липня. Він очолить як партію, так і уряд Сполученого королівства.

    У 2016 році Боріс Джонсон був одним з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС в той час як Гант належав до табору прихильників членства Сполученого королівства у блоці.

    ЄС партії уряд
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