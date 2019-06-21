Список кандидатів на посаду прем’єра Британії скоротився до двох претендентів
За Джонсона є проголосували 160 членів парламенту від Консервативної партії
На крісло прем’єр-міністра Великої Британії залишилося лише двоє претендентів – ексміністри закордонних справ Боріс Джонсон та Джеремі Гант.
Як повідомляє ВВС, останнім з перегонів вибув Майкл Гоув. При цьому він набрав лише на два голос менше ніж Гант – його підтримали 75 депутатів-торі.
За Джонсона є проголосували 160 членів парламенту від Консервативної партії.
Лідера партії обиратимуть на загальнопартійному рівні. У голосуванні братимуть участь близько 160 тисяч членів Консервативної партії. Переможця визначать 22 липня. Він очолить як партію, так і уряд Сполученого королівства.
У 2016 році Боріс Джонсон був одним з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС в той час як Гант належав до табору прихильників членства Сполученого королівства у блоці.