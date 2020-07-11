Список літератури на літо. Освітній омбудсмен не вбачає у повісті «А зорі тут тихі» ідеологічної диверсії



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Горбачов вважає, що вчителям потрібно пояснювати учням різницю між позицією автора твору та політикою

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Главкому» прокоментував скандал зі списоком літератури, який отримали українські школярі на літо. Як повідомляв «Главком», туди зокрема увійшла радянська повість «А зорі тут тихі». Горбачов не бачить у цьому проблеми, бо цей твір авторства радянського письменника Бориса Васильєва вважає розповіддю про загальнолюдські цінності.

«У цій повісті я не вбачаю ідеологічної диверсії: це твір про вірність обов’язку, самопожертву, здатність протистояти найтяжчим викликам долі. З іншого боку, є твори, які містять в собі певні ідеологічні моменти, які суперечать нашому розумінню засад України як держави. Наприклад, візьмемо такого чудового письменника, як Михайло Булгаков. Деякі його твори базуються на принципах людської гідності, поваги до вибору, до людського розуму – як от «Собаче серце». Водночас у Булгакова є твори, у яких він виявляє свою великодержавницьку шовіністичну російську позицію – наприклад, «Біла гвардія». І тут треба ретельно працювати з учнями, щоб пояснювати, допомагати розібратися, звертати увагу на відмінність позицій автора художнього твору і політика», – зазначив Сергій Горбачов.

Горбачов наголосив, що прибирати з програми художні твори високого рівня неправильно. За його словами, якщо виховувати дітей в умовах охорони від всього, що є у великому світі, то вони будуть беззахисними.

Нагадаємо, українську письменницю Оксану Забужко обурив факт, що у переліку творів на літо для українських школярів досі є твір Бориса Васильєва «А зорі тут тихі» (1969) - про п’ятьох радянських дівчат-зенітниць та їхнього командира у часи Другої світової війни, написаний в дусі радянської пропаганди.