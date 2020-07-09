Авторка «Гаррі Поттера» підписала лист проти насадження толерантності



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Джоан Роулінг підписала лист проти насадження толерантності

Свої підписи в документі також залишили 150 діячів літератури і мистецтва, а також громадські працівники

Британська письменниця Джоан Кінг Роулінг підписала відкритий лист «Про справедливість і відкритість дискусій».

Вона закликає визнати право кожного на власну думку. Повний текст листа опублікований на сайті Harper's Magazine.

Свої підписи в документі також залишили 150 діячів літератури і мистецтва, а також громадські працівники. Автори листа закликають припинити насаджувати в країнах Заходу «ідеологічну однаковість і моральну категоричність», зберегти обмін думкою і не перетворювати толерантність в інструмент нав'язування певних установок.

«Схильність засуджувати набуває все більшого поширення і в нашій культурі: нетерпиме ставлення до протилежних точок зору, мода піддавати людей шельмуванню і остракізму, тенденція розчиняти складні політичні проблеми в засліплюючому потоці моральної категоричності», - йдеться в листі.

Діячі мистецтва підкреслили, що їм потрібно право на експерименти, ризик і помилки. Крім того, вони закликали залишити за ними право не погоджуватися з загальноприйнятими думками без загрози важких наслідків для їх роботи.

Нещодавно фанати відвернулися від Роулінг за її жарт в Twitter. Скандал вибухнув після того, як письменниця висміяла авторську колонку з заголовком «Точка зору: після Covid-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють». Роулінг пожартувала, що автор колонки забув слово «жінка». В результаті її звинуватили в трансфобії.

Раніше в травні Джоан Роулінг пожертвувала 1 млн фунтів на допомогу людям, які страждають через спалах Covid-19.