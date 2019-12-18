Співробітники СБУ на Донбасі продавали дані прослушки, - Генпрокуратура



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За гроші збували відомості про телефонні розмови, з’єднання та телефонні трафіки

Правоохоронці викрили діяльність цивільної особи та службовців Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, які можуть бути причетні до організації збуту інформації, здобутої незаконним шляхом. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

За версією слідства, вказані особи, ймовірно, за гроші збували відомості про телефонні розмови, з’єднання та телефонні трафіки з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації.

Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем їх проживання та роботи.

Також вирішується питання щодо оголошення зазначеним службовим особам підозри за ч. 1 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) КК України та обрання запобіжних заходів.