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    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)

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    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Контррозвідники спецслужби затримали українця, який хотів вивезти до РФ 10 комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки

    Контррозвідка Служби безпеки України блокувала дві спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації, зокрема до країни-агресора. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області встановили, що мешканець одного з районів Київщини намагався збути кілька агрегатів до винищувачів Су-25 громадянину однієї із іноземних країн. Його було викрито при спробі збуту іноземцю партії товарів військового призначення.

    Під час проведення обшуків слідчі СБУ в орендованому чоловіком складському приміщенні вилучили комплектуючі до військової техніки. За інформацією спецслужби, агрегати вкрадено з військових частин.

    Наразі перевіряється причетність до розкрадання військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ.

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    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Контррозвідка СБУ блокувала спроби вивезення з України комплектуючих для військової авіації (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Вирішується питання щодо здійснення зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Контррозвідники СБУ також блокували спробу українського громадянина вивезти на поїзді «Кишинів-Москва» до РФ 10 комплектів кисневих переносних приладів КП-19, які використовують російські військово-транспортні літаки.

    Наразі складено протокол про порушення митних правил, вилучене обладнання проходить експертизу для подальшого прийняття рішення щодо початку досудового розслідування за ст. 333 КК України.

    СБУ ЗСУ партії
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