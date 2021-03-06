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    Спіймано вандалів, що пошкодили погруддя Тараса Шевченка на Прикарпатті

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    Злочин було вчинено в переддень ювілею Тараса Шевченка - Спіймано вандалів, що пошкодили погруддя Тараса Шевченка на Прикарпатті

    Злочин було вчинено в переддень ювілею Тараса Шевченка

    Фото: Руслан Марцинків/Facebook

    У злочині підозрюються двоє місцевих 18-літніх мешканців

    Прикарпатські правоохоронці розшукали вандалів, які учора, 5 березня, пошкодили погруддя Тараса Шевченка. Про це повідомляють в пресслужбі ГУНП в Івано-Франківської області

    «Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій», – йдеться у дописі пресслужби.

    Як зазначають в поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи двох місцевих жителів, які зняли голову із погруддя Шевченка та поставили її біля пам’ятника.

    Дії зловмисників кваліфікують за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство».

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

    Як повідомлялося раніше, у селі Підпечери Івано-Франківської області 5 березня вандали сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку. На думку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, це було зроблено спеціально до дня народження поета.

    Теги: вандалізм Івано-Франківщина Івано-Франківськ памятник
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