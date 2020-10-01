В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру (фото)



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Бронзовая скульптура будто парит в воздухе

Волшебника изобразили летящим на метле во время его первого матча по квиддичу

На площади Лестер-сквер в центре Лондона появился памятник волшебнику Гарри Поттеру из книг британской писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет Time Out.

Автор работы скульптор Анджей Шимчик изобразил Гарри Поттера летящим на «Нимбусе-2000» во время его первого матча по квиддичу.

Кажется, что статуя парит в воздухе, так как ее единственная точка опоры — металлический столб — скрыта зеленым кустом, над которым летит Поттер.

Скульптура стала частью проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который запущен, чтобы отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. Проект продлится до июля 2023 года, в его рамках на Лестер-сквер уже расположили фигуры Мэри Поппинс, Бэтмена, Багза Банни, мистера Бина, медвежонка Паддингтона и другие.

Семь романов о Гарри Поттере (1997−2007) принесли Джоан Роулинг всемирную славу. Книги были изданы более чем на 80 языках, а их общий тираж превышает 500 миллионов экземпляров. По ним сняли восемь фильмов.

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