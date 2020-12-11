Уряд хоче призначити очільником Івано-Франківської ОДА волонтера та майданівця Бойчука, – джерело

Бойчук брав активну участь у Революції Гідності, був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану

В Кабінеті міністрів розглядають кандидатуру засновника Благодійного фонду «Центр волонтерських ініціатив» Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Про це повідомляють джерела в Кабміні, пише івано-франківське видання «Місто».

Джерело в Кабміні повідомило, що під час чергового засідання мало відбутись заслуховування Бойчука як претендента на посаду, однак цього не сталося. Проте наразі Бойчук залишається реальним претендентом на посаду очільника Івано-Франківщини.

З 2014 року Бойчук займався волонтерською діяльністю, допомагав українським військовослужбовцям – армії та добровольчим батальйонам

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську, де і провів дитинство. В останні 10 років проживав у Києві. У 2000 році він закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

У 2002-2011 роках працював у філіях державної компанії «Укртрансгаз» на Одещині, Київщині та Івано-Франківщині і пройшов шлях від машиніста технологічних компресорів до провідного інженера в Департаменті капітального будівництва, ремонтів та МТП «Укртрансгазу».

Бойчук брав активну участь у Революції Гідності, був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану. Під час подій 18-20 лютого 2014 року відбивав штурм «тітушок» та Внутрішніх Військ Януковича у Маріїнському парку, а після втечі Януковича сотня Бойчука займалась охороною дипломатичних установ у Києві.

Після Революції Гідності Бойчук певний час працював радником Андрія Парубія, а згодом повернувся у нафтогазову сферу, ставши помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Невдовзі він очолив Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міненерговугілля.

У 2015 році Андрій Бойчук виступив проти ініціативи міністра енергетики Володимира Демчишина підписати договір з «Кримським федеральним органом Російської Федерації» щодо постачання електроенергії до Криму, після чого між ним та адміністрацією Порошенка розпочався конфлікт, який призвів до звільнення Бойчука з міністерства. Утім, після звільнення Бойчук продовжив працювати помічником та радником Андрія Парубія з енергетичних питань.

З 2014 року Бойчук займався волонтерською діяльністю, допомагав українським військовослужбовцям – армії та добровольчим батальйонам. Він є засновником громадської організації «Корпус захисників Революції Гідності».

З початком пандемії Covid-19 цього року він заснував Благодійний фонд «Центр волонтерських ініціатив», який займається виготовленням захисного спецодягу для медиків та поліції Прикарпаття.

Як пишуть ЗМІ, Бойчук активно підтримував українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії нібито за вбивство італійського журналіста під час воєнних дій на Донбасі. Також Бойчук брав участь в акціях на підтримку Юлії Кузьменко – обвинуваченої по справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Андрій Бойчук нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а також медаллю Української православної церкви Київського патріархату «За жертовність і любов до України».

Нагадаємо, 5 листопада Президент Володимир Зеленський звільнив з посади очільника Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, на якій він перебував з 24 квітня цього року.