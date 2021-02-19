Сполучені Штати повернулися до Паризької кліматичної угоди

США приєдналися до Паризької угоди в 2016 році, але експрезидент Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон відмовляється від участі в цьому договорі

США повернулися до Паризької угоди через 107 днів після виходу з неї

Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в Паризьку хартію щодо клімату. Відповідний документ, схвалений ще місяць тому відповідно до рішення президента США Джозефа Байдена, набув чинності для США 19 лютого 2021 року.

Так, Сполучені Штати повернулися до Паризької угоди через 107 днів після виходу з неї. Офіційне приєднання США до угоди відбулося в п'ятницю, 19 лютого.

США приєдналися до Паризької угоди в 2016 році, але президент країни Дональд Трамп, прийшовши до влади, відразу ж оголосив, що Вашингтон відмовляється від участі в цьому договорі. Офіційна процедура виходу з нього не така проста і зайняла певний час, пояснювали раніше в ООН.

У прикінцевих положеннях Паризької угоди йдеться, що вийти з неї можна лише після закінчення трьох років з дня набуття нею чинності. Ці три роки минули 4 листопада 2019 року. У той же день Майкл Помпео, який займав тоді посаду держсекретаря США, направив письмове повідомлення на ім'я Генерального секретаря ООН, як депозитарія міжнародних договорів, про рішення Вашингтона відмовитися від участі в цій кліматичній угоді. Відповідно до встановленої процедури, рішення Вашингтона вступило в законну силу рівно через рік - 4 листопада 2020 року.

Але новий президент США Джо Байден заявив, що це рішення буде переглянуте, і США повернуться до кола учасників Паризької угоди. За даними ООН на кінець січня, її ратифікували 187 держав.

Байден підписав відповідний указ в перший же день перебування на посаді, скасувавши рішення свого попередника Дональда Трампа.

Паризька хартія щодо клімату була підписана 12 грудня 2015 року у французькій столиці. Держави, що ратифікували цей документ, домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на 2 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою.