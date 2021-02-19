  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сполучені Штати повернулися до Паризької кліматичної угоди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США приєдналися до Паризької угоди в 2016 році, але експрезидент Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон відмовляється від участі в цьому договорі - Сполучені Штати повернулися до Паризької кліматичної угоди
    США приєдналися до Паризької угоди в 2016 році, але експрезидент Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон відмовляється від участі в цьому договорі
    Фото з відкритих джерел

    США повернулися до Паризької угоди через 107 днів після виходу з неї

    Сполучені Штати Америки офіційно повернулися в Паризьку хартію щодо клімату. Відповідний документ, схвалений ще місяць тому відповідно до рішення президента США Джозефа Байдена, набув чинності для США 19 лютого 2021 року.

    Так, Сполучені Штати повернулися до Паризької угоди через 107 днів після виходу з неї. Офіційне приєднання США до угоди відбулося в п'ятницю, 19 лютого.

    США приєдналися до Паризької угоди в 2016 році, але президент країни Дональд Трамп, прийшовши до влади, відразу ж оголосив, що Вашингтон відмовляється від участі в цьому договорі. Офіційна процедура виходу з нього не така проста і зайняла певний час, пояснювали раніше в ООН.

    У прикінцевих положеннях Паризької угоди йдеться, що вийти з неї можна лише після закінчення трьох років з дня набуття нею чинності. Ці три роки минули 4 листопада 2019 року. У той же день Майкл Помпео, який займав тоді посаду держсекретаря США, направив письмове повідомлення на ім'я Генерального секретаря ООН, як депозитарія міжнародних договорів, про рішення Вашингтона відмовитися від участі в цій кліматичній угоді. Відповідно до встановленої процедури, рішення Вашингтона вступило в законну силу рівно через рік - 4 листопада 2020 року.

    Але новий президент США Джо Байден заявив, що це рішення буде переглянуте, і США повернуться до кола учасників Паризької угоди. За даними ООН на кінець січня, її ратифікували 187 держав.

    Байден підписав відповідний указ в перший же день перебування на посаді, скасувавши рішення свого попередника Дональда Трампа.

    Паризька хартія щодо клімату була підписана 12 грудня 2015 року у французькій столиці. Держави, що ратифікували цей документ, домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на 2 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальною епохою.

    Читайте також: «Як уникнути кліматичної катастрофи...» Нова книга Білла Гейтса про порятунок людства

    Теги: США Джозеф Байден клімат ООН Дональд Трамп президент Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies