Велика криза ще попереду. ООН пророкує дефіцит їжі у світі

В ООН вважають, що необхідно утримувати ціни на низькому рівні і підтримувати доступність продуктів для людей

За прогнозами ООН, боротьба з коронавірусом та його економічними наслідками може тривати мінімум п'ять років

Люди, які живуть у бідних країнах, ризикують зіткнутися з дефіцитом продуктів через кризу, яку викликала пандемія коронавірусу. Про це попереджають дослідники ООН, пише The Guardian.

Майже в усьому світі їжа стала дорожче, а у деяких країнах - і зовсім недоступною для людей. У цьому році ситуація виглядає більш складною, ніж в минулому, зазначила спецпосланець ООН з питань Саміту із продовольчих систем 2021 року Агнес Калібата. Вона зазначила, що у багатьох людей на планеті закінчилися продукти і заощадження.

За прогнозами фахівчині, боротьба з коронавірусом та його економічними наслідками може тривати мінімум п'ять років. Вона також заявила, що необхідно утримувати ціни на низькому рівні і підтримувати доступність продуктів для людей.

Світові ціни на продукти і сировину у 2020 році побили рекорд за останні три роки. Показник виріс в грудні минулого року до 107,5 пункту, або на 2,2% у порівнянні з листопадом, коли був зафіксований найвищий рівень індексу майже за шість років.

Експерти не пов'язують зростання продовольчих цін виключно з пандемією, яка в основному привела до деяких перебоїв і затримок в поставках. За словами фахівців, цінова динаміка залежить від співвідношення попиту і пропозиції.

Нагадаємо також, що за підсумками 2020 року обсяг ВВП Японії скоротився на 4,8%. Це перше скорочення з 2009 року.

За попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% – це максимальний спад з часів Великої депресії. МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капіталовкладень.

Зазначимо, у 2009 році на тлі світової фінансової кризи глобальний ВВП знизився на 1,7%, а японська економіка впала на 5,7%.