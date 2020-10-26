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    Думки вголос

    Підсумки виборів: Зеленський всюди став «своїм серед чужих і чужим серед своїх»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Підсумки виборів: Зеленський всюди став «своїм серед чужих і чужим серед своїх»

    «Слугам народу» потрібно більше Дубінських в партійних лавах

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    Почему мне понравились итоги местных выборов

    Да. Мне понравились итоги. Потому что тот негатив, который мы видим, он был ожидаем. И предсказуем. От Шария в Харькове до Попова в Киеве. Если не жить в своем маленьком мирке, смотреть на цифры социологов (не всех подряд, не социологов Пальчевского, а на фирмы с репутацией), то никаких сюрпризов от результатов пророссийских сил нет. Мы можем сколько угодно сетовать на то, что в Украине голосуют за про советские силы, но это просто факт. В Украине есть около 30% населения, которое живет в парадигме русском мира. Это видно по всем опросам, не только связаными с выборами. Они есть и с ними ничего не поделаешь.

    Их 30% в целом, но распределена вата в подушке, конечно, не равномерно.

    На Западе их почти нет, на Востоке их большинство. В Киеве русскомирцев около 10%. И они особо видны, когда явка низкая. Это факт. По его поводу не стоит сокрушаться или заламывать руки. Вот есть такой процент ваты в голове, вот есть такой процент про-советского даже, можно сказать и пророссийского, населения. Как в городе, так и в стране. И их голосование всегда предсказуемо. И да, в 2019 году русскомирцы увидели в Зеленском своего. Как и все прочие. Зеленский молчал, изображал хорошего парня, а каждый уже сам приписывал ему те качества, которые хотел. Но капитуляции от него в Москве так и не дождались и все российские телеканалы, вместе с телеканалами Медведчука (а это суть одно и тоже) принялись поносить его на чем свет. Вот русскомирцы и вернулись в родную гавань. Ушли от Слуги Народа к проверенным друзьям Путина. И, понятное дело, за них проголосовали.

    Ну а теперь по поводу того, что мне понравилось.

    Во-первых, «За майбутне Коломойского». Вот сколько ты денег не вкидывай, сколько биг-бордов не вешай, а все равно не пошло. Все равно будущее олигарха не интересует многих людей. Особенно не повезло Коломойскому и Ко в том, что все их тезисы «внешнее управление и т д» хорошо заходят русскомирцам, но они голосуют за самых пророссийских товарищей. А друзья Коломойского не первой свежести – не первый выбор для тех, кто хочет дружить с Россией. А тем, кто не хочет дружить с Россией, не очень по душе тезисы российской пропаганды.

    Наверное в этом причина их пролета. Или люди просто не любят олиграхов и, наконец, поняли, о чьем будущем печется эта партия. Отдельный привет тем, кто решил поставить на кон свою репутацию и пошел в их списки.

    Вот и пролетел Коломойский как Верещук над Киевом. Кстати, ролик с Мэрри-Поппинс нам так и не показали. Может его готовили на результаты выборов? А пролетел Коломойский и теперь не состоятельны притязания олигарха на то, чтобы поставить не палящегося Палицу на пост премьер-министра. А то было бы совсем печально.

    Во-вторых, Пальчевский. Вот всех задолбал своими биг-бордами. И повторил путь Думчева. А такая судьба обладателя российского паспорта и завсегдатая Медведчуковских эфиров, где он просто несет поток бессвязного бреда, не может не радовать. Нельзя быть чучелом из ниоткуда, вбухать много денег и выиграть. Вот не работает. И хорошо, что не работает.

    И да, если Кличко побеждает в первом туре без второго с Поповым, то это даже плюс. Была бы больше явка, попади во второй тур тот же Притула, и можно было бы ждать дискуссии о развитии города. Но когда у тебя в противниках представитель русского мира, никакой дискуссии и не надо. Ты все равно победишь. Так что, зачем же тратить деньги еще и на второй путь. Уж лучше так. Быстрее отмучаться.

    И, кстати, о боксерах, борцах и других спортсменах из 90-х. Они играют положительную роль на Юго-Востоке. Они как «свои сукины дети» побеждают друзей Путина. И в Одессе, и в Харькове, где Кернес побеждает хоть тушкой, хоть чучелом. И потому как «местных элитам» выгоднее не иметь у себя ДНР, они скорее будут поддерживать украинское государство, чем российское. А в Мариуполе всегда победит человек Ахметова. И это может не нравится просто если не понимать, что человек в проевропейскими ценностями там не победит никогда. По крайней мере в ближайшие лет 20. И это условия задачи, от которого и надо отталкиваться.

    А Слуги народа? Так с ними все ясно. Побольше Дубинских в рядах партии. Даешь еще больше повторений тезисов русской пропаганды о внешнем управлении. Даешь еще больше дорог во время чумы. Научит ли чему то этот результат? Вряд ли. Но он справедлив. И поэтому приятно. Зеленский везде стал «Свой среди чужих, чужой среди своих». Потому что когда у тебя нет позиции, это хорошо в первый месяц, когда ты молчишь. А потом ты свой полу-позой не удовлетворяешь ни одних, ни других.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори Володимир Зеленський партія Слуга народу
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