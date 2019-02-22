Справа Марківа: в суді виступив останній з 20 свідків від обвинувачення



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15 березня в суді відбудеться допит обвинувачуваного Віталія Марківа

Вердикту суду в Італії очікують у травні-червні

Суд в італійській Павії у травні-червні має оголосити вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марків, повідомив адвокат українця Раффаелле Делла Валле.

За його словами, у разі ухвалення рішення про проведення додаткових слідчих дій на місці події в Україні оголошення вироку може затягнутися.

22 лютого в суді виступив останній з 20 свідків від обвинувачення, карабінер відділу розслідування міжнародного тероризму, який аналізував контент соціальних мереж, результати прослуховувань та фото- і відеоматеріали із цифрового носія інформації (флешки), вилученої у підсудного Марківа після його арешту в аеропорту Болоньї 31 червня 2017 року.

Заперечення в захисників українця викликало відео із мережі YouTube, яке прокурор обвинувачення Андреа Дзанончеллі представив на доказ начебто непрофесійної організації Національної гвардії України.

На відеоролику із логотипом російського регіонального телеканалу «Новый регион» один із нібито представників Нацгвардії скаржиться на неувагу керівництва і невиплату грошей за службу на Донбасі. Зйомка підписана датою 11 червня 2014 року, через три тижні після загибелі італійця біля Слов’янська.

Адвокат українця Раффаелле Делла Валле виступив із протестом проти долучення цього матеріалу як доказу, адже особа чоловіка на відео й обставини зйомок не встановлені, відсутній також офіційний переклад сказаного. Згаданий матеріал також не числився під час досудового розслідування, що, на думку правника, суперечить процесуальним нормам. Суддя Анна Марія Ґатто відхилила цей протест і прийняла відео російського каналу як доказ, зобов’язавши здійснити переклад та ідентифікувати промовця.

Потім свідок-карабінер на запит прокурора також продемонстрував нібито офіційний документ-довідку керівництву Нацгвардії України, в якому йдеться про дев’ятьох солдатів-свідків сторони захисту Віталія Марківа. Зокрема, у довідці начебто йдеться про те, що солдати були зобов’язані підтримати версію захисту. На думку прокурора, поява такої довідки робить свідчення перелічених осіб заздалегідь неправдивими. Цей лист-довідку карабінери знайшли на російському пропагандистському інтернет-ресурсі «Русская весна».

Свідок не зміг надати конкретної відповіді щодо легітимності цього сайту. Слідчі-карабінери також не знайшли підтвердження цієї інформації (існування такого листа) в інших інтернет-джерелах. Правдивість довідки про 9 свідків прокурор пояснює наявністю того самого підпису, прізвища командира і посади, що вказані на довідці Генконсульства України в Мілані про військову службу Віталія Марківа.

Захист наполягає на фіктивності цього документа і готовий привезти свідка-командира, прізвище якого вказане як підписанта довідки, але який заявляє, що не підписував такого листа. Суддя сказала, що незабаром визначиться стосовно цих дев’яти свідків.

Адвокат Делла Валле зазначив, що сьогоднішнє засідання «додало зайвого, фольклористичного, забарвлення процесу, але жодного промовистого факту стосовно обговорюваної події 24 травня 2014 року (коли загинули італієць Андреа Роккеллі та росіянин Андрій Миронов – ред.)».

15 березня на суді відбудеться допит обвинувачуваного Віталія Марківа. 22 березня виступлять свідки від сторони захисту з України – це солдати, які були у згаданий період на горі Карачун біля окупованого на той час Слов’янська, і таксист, який супроводжував групу іноземних журналістів.

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року. Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа. Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.

Джерело: Радіо Свобода