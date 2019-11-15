Справа MH17. Слідство опублікувало розмови Суркова з бойовиками



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Радник Путіна Владислав Сурков 3 липня 2014 року провів бесіду з «прем'єром» «ДНР» Олександром Бородаєм , в якій Сурков говорить, що буде підкріплення з Росії </s

В опублікованих телефонних розмовах Суркова з бойовиками «ДНР» згадується певний «Рінат»

Помічник президента Росії Владислав Сурков спілкувався по телефону безпосередньо з бойовиками самопроголошеної «Донецької народної республіки» в 2014 році. Телефонні розмови опублікувала об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу малайзійського рейсу MH17.

В одній з бесід «прем'єр-міністр» «ДНР» Олександр Бородай говорить Суркову, що йому терміново потрібна військова підтримка з Москви. Інші розмови вказують на те, що участь Суркова на цьому не закінчилася.

Так, 3 липня 2014 року Сурков і Бородай провели бесіду, в якій Сурков говорить, що буде підкріплення з Росії:

«Там деякий Антюфєєв до тебе буде висуватися. Я тобі про нього говорив. (...) Він у суботу збирався...сюди... в неділю навіть відбувати. (...) А в суботу вони висуваються туди на південь вже, ну щоб бути в боєготовності», - йдеться в розшифровці розмови.

Сурков закликає зробити так, щоб Володимир Антюфєєв зайняв вищий адміністративний пост «ДНР». Через тиждень, 10 липня 2014 року, Антюфєєв дав прес-конференцію, де повідомив пресі, що він тільки що приїхав з Росії, і що під його відповідальність потраплять сектори державної безпеки, МВС і юстиція «ДНР».

Інша телефонна розмова Бородая також вказує на вплив Росії на призначення в «ДНР». Вони узгоджуються зі змістом електронного повідомлення, адресованого Суркову, яке було виявлено у відкритих джерелах. До цього електронного повідомленням прикладений список кандидатів в уряд «ДНР».

Крім того, в розмові з Бородаєм Сурков сказав, що зустрівся з якимось «Рінатом» влітку 2014 року. Останній просив дозволу відвідати окупований Донецьк.

У цій розмові йдеться про те, що «Рінат» зустрічався в столиці РФ зі своїм «колишнім патроном». Той пропонував «Рінату» «сидіти за столом переговорів на стороні так званої ДНР. На що останній відмовився. У цій же бесіді Сурков сказав Бородаю, що не хотів зустрічатися з «Рінатом».

«Я просто не хотів з ним зустрічатися. Він терпляче чекав мене три години в ресторані. При цьому досить довга і беззмістовна розмова. Я, чесно кажучи, сказав йому, що краще цього не робити (не їхати в Донецьк, - «Главком»). Сашка, у нього погані наміри. Він буде вас тільки розкладати», - цитує розслідування слова Суркова.

У відповідь лідер бойовиків Бородай розповів, що рівень споживання газу впав втричі на всіх підприємствах «ДНР», «крім ахметовських». Також додав, що підприємства Ахметова в Дружківці начебто охороняють бойовики Ігоря Безлера і Олександра Ходаковського.

З цього випливає, що, найімовірніше, Сурков зустрічався з Рінатом Ахметовим. Однак агенству «Інтерфакс» в пресслужбі олігарха цю інформацію не підтвердили і не спростували. Сказали лише, що Ахметов має «багато зустрічей з політиками і бізнесменами, де закликає до відновлення миру на Донбасі».

Нагадаємо, Міжнародна слідча група оприлюднила запис розмови одного з бойовиків з невстановленою особою на початку липня 2014 року, незадовго до катастрофи рейсу MH17. Невстановлена особа повідомило бойовика, що «сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії, - «Главком»), і всіх місцевих польових командирів викидають з підрозділів».

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.