У Польщі арештували четвертого підозрюваного у справі Новака



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Головний фігурант справи Славомір Новак після рішення суду перебуває під тимчасовим арештом

Затриманий пообіцяв Славоміру Новаку хабар у розмірі 10% від вартості контракту на суму 1,65 млн євро

Варшавський суд вирішив тимчасово арештувати ще одного затриманого у слідстві щодо справи ексміністра транспорту Польщі та колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це пише «Польське радіо».

Чоловіка, який представляє польську компанію, яка займається управлінням інфраструктурними проектам, затримали як четверту особу в слідстві щодо корупції та відмивання брудних грошей. Йому висунули обвинувачення у пропозиції 700 тисяч злотих неправомірної матеріальної вигоди Новаку, який займав тоді посаду шефа Державно агентства автомобільних доріг України.

«Згідно із доказовим матеріалом, підозрювані домовилися, що Славомір Н. буде незаконно впливати на вибір «Укравтодором» пропозиції, складеної компанією Александра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами при ремонті автодороги в Україні», – сказала речниця Окружної прокуратури.

Александр Д. пообіцяв Славоміру Новаку хабар у розмірі 10% від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Александр Д. мав перерахувати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованій для цього на Кіпрі за рекомендацією Славоміра Новака.

Як відомо, фігуранта справи Новака Александра Д затримали у Польщі 4 серпня.

Нагадаємо, 22 липня у Польщі суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака та двох його спільників.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Національне антикорупційне бюро провело в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.