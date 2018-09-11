Справа Онищенка: НАБУ допитало депутата Кононенка



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Фото: РБК-Україна Нардеп Ігор Кононенко

На питання, який статус має Кононенко у зазначеній справі, в Бюро заявили, що не можуть надати цю інформацію

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко 11 вересня приходив на допит до Національного антикорупційного бюро у справі депутата-втікача Олександра Онищенка.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

«Вказана вами особа (Ігор Кононенко — ред.) приходила на допит до НАБУ», — розповіли в прес-службі.

На питання, який статус має Кононенко у зазначеній справі, в Бюро заявили, що не можуть надати цю інформацію.

Як відомо, раніше Національне антикорупційне бюро одержало тимчасовий доступ до номерів мобільного зв'язку народного депутата Олександра Онищенка, який сьогодні переховується в Європі.

Як вбачається із матеріалів клопотання НАБУ, народний депутат упродовж 2014-2016 років здійснював неодноразові виплати грошових коштів як у готівковій, так і у безготівковій формі у розмірі від $20 до $100 тис. низці невстановлених осіб з числа народних депутатів у вигляді винагороди за голосування останніми на пленарних засіданнях Верховної Ради з наперед визначеними результатами.

У ході досудового розслідування 11 травня 2018 року проведено допит свідка журналіста Дмитра Гнапа, який на той час був керівником проекту «Слідство.інфо».

Джерело: Громадське