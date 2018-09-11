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    Справа Онищенка: НАБУ допитало депутата Кононенка

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    Нардеп Ігор Кононенко&nbsp; - Справа Онищенка: НАБУ допитало депутата Кононенка
    Фото: РБК-Україна
    Нардеп Ігор Кононенко 

    На питання, який статус має Кононенко у зазначеній справі, в Бюро заявили, що не можуть надати цю інформацію

    Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко 11 вересня приходив на допит до Національного антикорупційного бюро у справі депутата-втікача Олександра Онищенка.

    Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

    «Вказана вами особа (Ігор Кононенко — ред.) приходила на допит до НАБУ», — розповіли в прес-службі.

    На питання, який статус має Кононенко у зазначеній справі, в Бюро заявили, що не можуть надати цю інформацію.

    Як відомо, раніше Національне антикорупційне бюро одержало тимчасовий доступ до номерів мобільного зв'язку народного депутата Олександра Онищенка, який сьогодні переховується в Європі.

    Як вбачається із матеріалів клопотання НАБУ, народний депутат упродовж 2014-2016 років здійснював неодноразові виплати грошових коштів як у готівковій, так і у безготівковій формі у розмірі від $20 до $100 тис. низці невстановлених осіб з числа народних депутатів у вигляді винагороди за голосування останніми на пленарних засіданнях Верховної Ради з наперед визначеними результатами.

    У ході досудового розслідування 11 травня 2018 року проведено допит свідка журналіста Дмитра Гнапа, який на той час був керівником проекту «Слідство.інфо».

    Джерело: Громадське

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