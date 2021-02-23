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    Справа Приватбанку. НАБУ показало, як відбувалося затримання Яценка (відео)

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    <span>Колишні топменеджери Приватбанку підозрюються у розтраті 136 млн грн</span> - Справа Приватбанку. НАБУ показало, як відбувалося затримання Яценка (відео)
    Колишні топменеджери Приватбанку підозрюються у розтраті 136 млн грн
    Фото з відкритих джерел

    Експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова погодила повідомлення про підозру колишньому заступнику голови правління Приватбанку в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Мова про Володимира Яценка. НАБУ опублікувало вручення йому підозри.



    У понеділок, 22 лютого, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Літак примусово посадили у аеропорту «Бориспіль» та розпочали проведення невідкладних слідчих дій.

    Юрій Бутусов зазначив, якби Держприкордонслужба, НАБУ, чи Укреарорух забарилися всього на 10 хвилин, то літак із Яценком покинув би повітряний простір України і його повернення було би неможливим.

    Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».

    У вівторок, 23 лютого, трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

    НАБУ зокрема повідомило про підозру Дубілету.

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    Теги: Ігор Коломойський НАБУ Приватбанк
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