Справа про держзраду Януковича: прокуратура хоче допитати Порошенка

Раніше прізвище Порошенка не фігурувало серед свідків, яких хоче допитати прокуратура

Прокурор Руслан Кравченко під час сьогоднішнього засідання суду з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді заявив про намір допитати в якості свідка президента України Петра Порошенка. Раніше прізвище Порошенка не фігурувало серед свідків, яких хоче допитати прокуратура. За



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Раніше прізвище Порошенка не фігурувало серед свідків, яких хоче допитати прокуратура

Прокурор Руслан Кравченко під час сьогоднішнього засідання суду з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді заявив про намір допитати в якості свідка президента України Петра Порошенка.

Раніше прізвище Порошенка не фігурувало серед свідків, яких хоче допитати прокуратура.

За словами прокурора, Порошенко може дати свідчення про захоплення Криму Росією, самоусунення Януковича від виконання обов'язків президента України.

Адвокат заявив, що не проти виклику Порошенка в якості свідка.

Прокурор зауважив, що під час слідства Порошенко допитаний не був.

Крім того, прокуратура просить суд викликати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, посла України в Польщі Андрія Дещицю, спікера Верховної Ради Андрія Парубія на допит у справі Януковича.

Нагадаємо, 4 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито «коктейлями Молотова».

Як відомо, 26 жовтня суд надав нового державного адвоката Ігоря Ляшенка екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді. У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України..

Джерело: Цензор.НЕТ