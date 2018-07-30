Справа про держзраду Януковича: сьогодні розпочнуться судові дебати



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Віктор Янукович з лютого 2014 року переховується в Росії

«Активізація» втікача та його адвокатів зрозуміла, - заявила прес-секретар генпрокурора

Оболонський районний суд Києва завершив судове слідство і, за своїм рішенням, у понеділок розпочне судові дебати між сторонами процесу у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Дебати розпочнуться 30 липня о 10 годині.

Про те, що суд переходить до стадії судових дебатів, нагадала і прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«У понеділок, 30 липня, о 10:00 в Оболонському районному суді у справі про держзраду президента-втікача Януковича розпочнуться судові дебати... Тому «активізація» втікача та його адвокатів зрозуміла», - зауважила вона.

До слова, Печерський районний суд Києва взяв до розгляду позовну заяву колишнього президента Віктора Януковича (нині переховується у Росії - «Главком») до генерального прокурора Юрія Луценка.

Підготовче судове засідання призначено на 13 вересня.

Як відомо, в Україні Віктора Януковича судять за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

18 липня суддя у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Владислав Дев'ятко заявив, що суд перейшов до судових дебатів, і що вони розпочнуться 30 липня.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що судовий процес у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради є також і процесом над президентом Росії Володимиром Путіним.

Також нещодавно Луценко розкритикував Януковича, заявивши, що після його втечі з України у державній скарбниці залишилось менше коштів, ніж було у нього, після повернення із в'язниці.

«Україна після Януковича, у перший день прем'єр-міністра Яценюка, мала 8 тисяч баксів у державній скарбниці. 8 тисяч баксів на все! На освіту, на медицину, на дороги, на війну, на все. Перепрошую, але у мене після тюрми вдома було трошки більше», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв «Главком», 31 травня Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього президента України Віктора Януковича про захист честі, гідності і ділової репутації до державного «Ощадбанку» і Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна (сайт «Лівий берег»). Янукович не довів у суді, що мільярд доларів в «Ощадбанку» не його.