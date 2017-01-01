Справу про вбивство Бузини передано до суду
- Сьогодні, 16:47
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Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва
У вівторок, 28 листопада, прокуратура міста Київ направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства українського журналіста Олеся Бузини, що мало місце 16 квітня 2015 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду столиці.
Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 млн гривень.
Як повідомлялося раніше, у червні поточного року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.
Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.