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    Справу про вбивство Бузини передано до суду

    Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва
    У вівторок, 28 листопада, прокуратура міста Київ направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства українського журналіста Олеся Бузини, що мало місце 16 квітня 2015 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Обвинувальний акт скеровано
    • Сьогодні, 16:47
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    Місце вбивства Олеся Бузини
    Місце вбивства Олеся Бузини

    Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва

    У вівторок, 28 листопада, прокуратура міста Київ направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних Андрія Медведька та Дениса Поліщука за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства українського журналіста Олеся Бузини, що мало місце 16 квітня 2015 року у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду столиці.

    Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 млн гривень.

    Як повідомлялося раніше, у червні поточного року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

    Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

    Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.

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